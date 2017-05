Il FTSEMib riesce a chiudere in positivo. Brilla Unicredit

La banca ha fornito l'aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti. Chiusura positiva per Fiat Chrysler Automobiles, dopo il pesante scivolone di ieri

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 17:44

Piazza Affari e le principali borse europee hanno terminato la seduta odierna con variazioni frazionali, prima delle indicazioni della FED in materia di politica monetaria. Tra i bancari spicca il rialzo messo a segno da Unicredit. Telecom Italia nervosa prima della diffusione dei risultati trimestrali.

Il FTSEMib ha terminato la giornata con frazionale rialzo dello 0,13% a 20.759 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 20.620 punti e un massimo di 20.764 punti. Il FTSE Italia All Share è salito dello 0,05%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,42%) e per il FTSE Italia Star (-0,7%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,26 miliardi di euro, rispetto ai 2,46 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 631.737.373 azioni (641.030.790 nella seduta di ieri). Su 359 titoli trattati, 209 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 129; invariate le restanti 21 azioni.

L’euro è rimasto sopra gli 1,09 dollari.

Qualche spunto tra i bancari.

Performance positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier ha messo a segno un progresso dell’1,45% a 15,35 euro. Unicredit ha fornito il consueto aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti. Le previsioni degli esperti per il trimestre appena concluso indicano un utile netto di 612 milioni di euro, stima che si confronta con i 406 milioni contabilizzati nello stesso periodo dell’esercizio precedente (640 milioni escludendo i costi di integrazione). Il margine di intermediazione e il risultato di gestione sono previsti rispettivamente a 4,56 miliardi (in calo rispetto ai 5,48 miliardi del primo trimestre del 2016) e a 958 milioni di euro. Le stime degli analisti per l’intero 2017 indicano per Unicredit un utile netto di 3,81 miliardi di euro. L’utile per azione, quindi, dovrebbe collocarsi a 1,7 euro. Gli analisti prevedono che la banca possa distribuire un dividendo di 0,3 euro per azione sulla base del bilancio del 2017. I dati del primo trimestre del 2017 saranno esaminati dal cda di Unicredit in agenda per il 10 maggio.

Spicca anche il forte rialzo messo a segno dal BancoBPM (+2,09% a 2,736 euro).

Chiusura positiva per Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo automobilistico ha recuperato l’1,16% a 10,07 euro. Ieri il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di aprile in Italia sono state immatricolate oltre 160mila vetture, il 4,6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi quattro mesi dell'anno le vendite di veicoli in Italia sono aumentate dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente meglio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia quasi 47mila vetture, in calo del 4% rispetto ad aprile del 2016. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 29,2%.

In ribasso Tenaris (-1,04% a 14,29 euro). Gli analisti di Goldman Sachs hanno ridotto da 15,6 euro a 15 euro il target price sulla società. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Telecom Italia ha ceduto lo 0,36% a 0,8265 euro. In giornata si sono riuniti i vertici della compagnia telefonica per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017.

Technogym ha registrato una flessione del 6,01% a 6,65 euro. La società ha chiuso il primo trimestre 2017 con un incremento dei ricavi del 7,4% rispetto al periodo corrispondente dell’esercizio 2016, a quota 124,1 milioni di euro dai 115,57 milioni di 12 mesi prima. Intanto, dopo la diffusione dei risultati trimestrali gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 5,65 euro a 6,8 euro il target price su Technogym; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi sei mesi. Per lo stesso motivo Banca Akros ha portato da “Accumulate” a “Neutrale” il rating su Technogym; gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 6,8 euro. Equita sim, invece, ha alzato a 7,4 euro il target price sulla società; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.