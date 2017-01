Il FTSEMib resta positivo. BancoBPM la migliore

Molto bene anche UBI Banca, mentre il Monte dei Paschi di Siena resta sospeso dalle contrattazioni. Spicca il forte rialzo di Fiat Chrysler Automobiles. In rosso Mediaset

di Edoardo Fagnani

3 gen 2017 ore 12:32

Variazioni frazionali per gli indici di Piazza Affari e per quelli delle principali borse europee. Gli analisti di Jp Morgan hanno confermato l’indicazione di sovrappesare i mercati azionari europei, con un focus particolare sul settore bancario e automobilistico.

Alle 12.30 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,55% a 19.674 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,57%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,7%) e il FTSE Italia Star (+0,79%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva sfiorato gli 1,1 miliardi di euro.

L’euro è sceso sotto gli 1,04 dollari.

Bancari sempre protagonisti.

Prosegue la corsa del BancoBPM, dopo aver terminato la seduta di ieri con un balzo del 9,08%. Il titolo registra un rialzo dell’8% a 2,7 euro. MF ha riportato le indicazioni di alcune banche d’affari sull'istituto. In particolare, gli analisti di Equita sim sono ottimisti sulle prospettive di Banco BPM e hanno segnalato che le sinergie che si creeranno con la fusione consentiranno di superare gli obiettivi di riduzione dei costi (-9% entro il 2019, con minori oneri per 320 milioni). Inoltre, secondo Equita sim, l’andamento del titolo “sarà influenzato dall’esecuzione del piano di riduzione dei crediti deteriorati del 55%, per un importo di 8 miliardi di euro”. Gli esperti di Banca IMI hanno fissato un prezzo obiettivo di 3,8 euro su BancoBPM, segnalando che la quotazione dell’istituto è a sconto rispetto alla media del settore; gli esperti consigliano l’acquisto delle azioni.

Molto bene anche UBI Banca (+4,74% a 2,87 euro). Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 29 dicembre AQR Capital Management ha ritoccato al rialzo la posizione corta sull’istituto, portandola dall’1,27% all’1,32%.

Il Monte dei Paschi di Siena resta sospeso dalle contrattazioni. Il Sole24Ore è tornato sulla questione del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, evidenziando che la priorità dell’istituto è quella di risolvere il problema dei crediti in sofferenza, che a fine settembre 2016 erano pari a 28,3 miliardi di euro (valore lordo). Il Sole24Ore ha proposto alcune soluzioni, tra cui la cessione delle sofferenze a un veicolo partecipato dalla Stato e da soggetti privati, con la supervisione del Tesoro; una soluzione che rientra nell’ambito della normativa europea sugli aiuti di stato per gli istituti in difficoltà.

In rosso Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione perde il 2,36% a 4,054 euro. Gli analisti di NatIxis ipotizzano che la querelle con Vivendi possa risolversi in via amichevole, con un’OPA non ostile del colosso francese su Mediaset e Mediaset Espana; parallelamente Vivendi potrebbe riaffidare al gruppo del Biscione il 51% degli asset televisivi in chiaro in Italia e in Spagna.

ENI registra un progresso dello 0,77% a 15,76 euro. Gli analisti di Bernstein hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sul Cane a sei zampe, portandolo da 18 euro a 19 euro, in seguito al miglioramento della stime sull’utile per azione per il 2017; gli esperti ritengono che ENI possa essere tra le migliori opportunità di investimento del settore nel 2017.

Fiat Chrysler Automobiles sale del 3,74% a 9,29 euro. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di dicembre in Italia sono state immatricolate quasi 124.438 vetture, il 13,06% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell'intero 2016 la Motorizzazione ha immatricolato in totale 1.824.968 autovetture, con un aumento del 15,8% rispetto all'esercizio precedente. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente meglio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia quasi 37mila vetture, in aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 29,7%. Nell'intero 2016 la società ha venduto in totale 528.189 autovetture, con un aumento del 18,4% rispetto all'esercizio precedente. La Repubblica ha ricordato che a fine gennaio Fiat Chrysler Automobiles alzerà il velo sui risultati del 2016, esercizio che dovrebbe essersi chiuso con poco meno di 5 milioni di auto vendute e un indebitamento inferiore ai 5 miliardi di euro.