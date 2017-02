FTSEMib positivo. Focus su Unicredit e IntesaSP

Attesa per la diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Intonazione decisamente positiva per Telecom Italia, in attesa della diffusione dei dati del 2016

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 11:20

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali, in attesa della diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Intanto, il bollettino economico della BCE ha evidenziato che i tassi d’interesse resteranno ai livelli attuali o più bassi per un periodo prolungato di tempo e forse dopo il 2017 visto che le pressioni inflazionistiche rimangono deboli.

Alle 11.20 il FTSEMib registrava un frazionale rialzo dello 0,35% a 18.955 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,31%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%) e il FTSE Italia Star (+0,43%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 700 milioni di euro.

L’euro si attesa a 1,075 dollari.

Banche sempre sotto i riflettori.

Intonazione negativa per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende dell’1,45% a 25,78 euro, alla vigilia dell’avvio dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro. Intanto, gli analisti di HSBC hanno alzato da 27,2 euro a 29,1 euro il prezzo obiettivo su Unicredit; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

IntesaSanpaolo è in progresso dello 0,92% a 2,2 euro. Oggi si riuniscono i vertici dell’istituto per l’approvazione dei risultati preliminari del 2016. IntesaSanpaolo ha fornito alcune precisazioni in merito alle indiscrezioni riguardanti l'imminente lancio di un'Offerta Pubblica di Scambio su Generali (-0,33% a 14,89 euro). L'istituto guidato da Carlo Messina ha confermato che al momento possibili combinazioni industriali con la compagnia assicurativa sono soltanto oggetto di un case study, nell'ambito delle molteplici valutazioni che il management della banca svolge regolarmente in tema di opzioni di crescita endogena ed esogena.

Telecom Italia registra un rialzo del 3,38% a 0,825 euro. Oggi si riuniscono i vertici della compagnia telefonica per l’approvazione dei risultati preliminari del 2016 e per l’esame del piano industriale del triennio 2017/2019. Le stime degli analisti indicano per il quarto trimestre ricavi in crescita del 2,6% a 4,97 miliardi di euro e un margine operativo lordo adjusted di oltre 2,1 miliardi, con una marginalità del 42,3%. In attesa della diffusione dei risultati preliminari del 2016 gli analisti di Banca IMI hanno alzato da 0,97 euro a 1,08 euro il target price su Telecom Italia, in seguito all’incremento delle stime sulla redditività per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

Ferrari guadagna l’1,34% a 60,55 euro. Nel corso della conference call a commento dei risultati dell’esercizio 2016 i vertici del Cavallino Rampante hanno anticipato che nel 2017 gli investimenti saranno in linea con l’ammontare destinato negli anni precedenti, attestandosi tra i 350 e i 360 milioni di euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti su Ferrari. Gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 70 dollari a 75,3 dollari il prezzo obiettivo sul Cavallino Rampante, confermando il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato). Equita sim ha portato a 68 euro il target price su Ferrari, in seguito al miglioramento delle stime per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Anche Jp Morgan ha incrementato il prezzo obiettivo sul Cavallino Rampante, portandolo da 57,6 euro a 62,25 euro, ribadendo il rating “Neutrale”. Kepler Cheuvreux ha migliorato da 43 euro a 50 euro il target price su Ferrari, anche se ha confermato l’indicazione di ridurre l’esposizione del titolo in portafoglio. Al contrario, gli analisti di Banca Akros hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Neutrale” il giudizio sul Cavallino Rampante, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi mesi; gli esperti hanno confermato il target price di 60 euro.