Il FTSEMib oscilla sulla parità

Sempre sotto i riflettori i bancari: spicca la flessione del BancoBPM. Intonazione negativa per Telecom Italia dopo la nomina di Amos Genish ad Amministratore Delegato

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 11:11

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni minime nell’ultima seduta della settimana e del mese di settembre.

Alle 11.15 il FTSEMib era in rialzo dello 0,02% a 22.592 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,01%. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%) e il FTSE Italia Star (-0,02%).

L’euro resta poco sotto gli 1,18 dollari, in attesa della diffusione di alcuni dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

Sempre sotto i riflettori i bancari.

In flessione il BancoBPM (-1,03% a 3,468 euro). L'istituto ha sottoscritto un accordo con il gruppo Aviva in merito al riacquisto del 50% più un'azione del capitale di Avipop Assicurazioni detenuto da Aviva Italia Holding. Avipop Assicurazioni è la compagnia operante nei rami danni, cui fa capo Avipop Vita, compagnia operante nei rami vita, che opera attraverso la rete distributiva dell'istituto. I termini economici dell’accordo con Aviva, che tengono conto tra l’altro dei criteri di valorizzazione della partecipazione stabiliti da Patto Parasociale, prevedono un prezzo per l’acquisto pari a 252,5 milioni di euro, corrispondente a una valorizzazione per il 100% della società pari a 505 milioni. Inoltre, secondo quanto concordato tra le parti, ad Aviva è riconosciuto il diritto di percepire il 50% del dividendo a valere sull’utile ordinario 2017 di Avipop Assicurazioni, determinato, sulla base delle stime disponibili e dei risultati già raggiunti dalla Compagnia al 30 giugno 2017, in 12,5 milioni di euro. Il riacquisto della partecipazione in Avipop Assicurazioni comporterà per il BancoBPM una riduzione di 15 punti base sul CET 1 ratio fully phased rispetto al dato al 30 giugno 2017 (pari al 10,40% e all’11,31% proforma).

Banca Carige registra un minimo rialzo dello 0,13% a 0,2333 euro. L'assemblea degli azionisti dell’istituto ligure ha approvato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega per aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di 560 milioni di euro. Nel dettaglio, massimi 500 milioni avranno attribuito il diritto d’opzione, mentre i rimanenti 60 milioni avrenno l'esclusione o una limitazione del diritto di opzione eventualmente da riservarsi ad una o più categorie dei portatori di titoli subordinati oggetto di LME - liability management exercise. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà modalità, termini e condizioni dell’aumento di capitale. Intanto, secondo quanto scritto su Il Sole24Ore sarebbero 4 i soggetti interessati al pacchetto da 1,4 miliardi di euro di crediti non performanti messi sul mercato da Banca Carige. I nomi in lizza, che dovranno eventualmente presentare una loro offerta non vincolante entro il prossimo 10 novembre, sono secondo il Sole24Ore, la cordate formata dalla società di investimento Davidson Kempner e da Prelios, il tandem Bayview Capital- Crif, la branch italiana del gruppo nordico Lindorff-Intrum Justitia e Credito Fondiario.

Telecom Italia registra una flessione dello 0,94% a 0,7905 euro. Il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica ha proceduto all’unanimità a cooptare Amos Genish e a nominarlo Amministratore Delegato. Al manager sono state conferite le deleghe esecutive. Intanto, gli analisti del Credit Suisse hanno ridotto le stime sul fatturato e sulla redditività di Telecom Italia per il triennio 2017/2019, in seguito alla revisione delle stime di crescita del settore di riferimento. Gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di un euro per le azioni ordinarie e di 0,8 euro per i titoli di risparmio; gli esperti hanno ribadito il giudizio “Neutrale”.