Il FTSEMib resta positivo. Banche protagoniste

Giornata nervosa per Banca Carige: il CdA dell'istituto ha esaminato le offerte pervenute nel contesto del processo per la cessione di Creditis. Molto bene BPER Banca

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 12:32

Intonazione positiva per Piazza Affari e per le principali borse europee a metà seduta. Oggi è terminata la tre giorni di aste dei titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato il Btp decennale: il rendimento si è ridotto all’1,73%.

Alle 12.40 il FTSEMib era in rialzo dello 0,72% a 22.451 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,67%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%) e il FTSE Italia Star (+0,26%).

L’euro è sceso sotto gli 1,19 dollari.

Giornata nervosa per Banca Carige, dopo i ribassi subiti nelle ultime sedute. Le azioni dell’istituto ligure sono invariate a 0,0101 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale registrano uno scivolone del 58,8% a 0,0033 euro. Il CdA di Banca Carige ha esaminato le diverse offerte pervenute nel contesto del processo di asta competitiva per la cessione di Creditis. In particolare, è stata individuata una shortlist di due controparti con cui proseguiranno le trattative, al fine di pervenire a una determinazione finale in tempo utile, entro la chiusura dell’aumento di capitale. Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore sarebbero rimasti in partita il fondo americano Christofferson Robb & Copany (Crc), fino a questo momento il candidato favorito, e Chenavari Financial Group, che avrebbe rilanciato rispetto all’offerta originaria. Il fondo vincitore dovrebbe anche impegnarsi a entrare con un 2% nel capitale della banca.

Ottima seduta per BPER Banca (+3,58% a 4,392 euro). L’istituto ha ricevuto dalla BCE la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”). Dal 1° gennaio 2018, BPER Banca dovrà mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 pari all'8,125% rispetto al 7,25% del 2017. I coefficienti patrimoniali di BPER Banca a livello consolidato al 30 settembre 2017 risultano pari al 14,03% con riferimento al CET 1 ratio in regime transitorio (Phased in) e al 16,89% con riferimento al Total Capital ratio in regime transitorio (Phased in).

Il Credem registra un rialzo del 2,61% a 7,285 euro. La BCE ha fissato i requisiti patrimoniali che l’istituto dovrà rispettare nell’ambito del processo annuale di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). In particolare, anche per il 2018 viene confermato all’1% il requisito di Pillar 2; conseguentemente il CET1 Ratio minimo sarà pari a 7,375%, con un buffer di 600 punti base rispetto al CET1 Ratio registrato dall'istituto a fine settembre 2017, pari a 13,37%. Come avvenuto lo scorso anno, il livello di liquidità del Credem è considerato adeguato e non viene richiesta alcuna misura aggiuntiva.

Prosegue il trend positivo di Acea (+6,73% a 16,17 euro). Dopo la diffusione dei target del piano industriale le banche d’affari hanno rivisto la valutazione dell’azienda. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 13,5 euro a 17 euro il prezzo obiettivo su Acea, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per i prossimi esercizi. Per lo stesso motivo Equita sim ha aumentato da 15,2 euro a 16,8 euro il target price sulla società. Gli esperti delle due banche d’affari hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni. Promozione completa anche da Mediobanca, che ha aumentato da 16,5 euro a 17,5 euro per azione la valutazione sull’azienda, in scia all’incremento delle stime finanziarie per i prossimi esercizi; gli esperti hanno anche migliorato da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato) il giudizio. Banca Akros si è limitata ad alzare da 14 euro a 15,5 euro il prezzo obiettivo, confermando il giudizio “Neutrale”. Al contrario, Banca IMI ha peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Add” (aggiungere) il giudizio.

CTI Biopharma registra una flessione del 4,22% a 2,18 euro. La società biotech ha concluso un contratto di finanziamento garantito con Silicon Valley Bank. Nel dettaglio, il finanziatore ha concordato di concedere un finanziamento di tipo senior secured per un ammontare fino a 18 milioni di dollari.