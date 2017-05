Piazza Affari la peggiore in Europa

Il FTSEMib registra una flessione superiore al 2%. Oggi Wall Street e la Borsa di Londra sono rimaste chiuse per festività. In rosso Salvatore Ferragamo

di Edoardo Fagnani

29 mag 2017 ore 16:13

Avvio di settimana nervoso per Piazza Affari e per le principali borse europee, in una seduta priva di indicazioni da Wall Street e dalla Borsa di Londra oggi chiuse per festività. Borsa Italiana è la peggiore nel Vecchio Continente. Prosegue la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato il BOT semestrale per un ammontare di 6 miliardi di euro: il rendimento lordo di aggiudicazione è rimasto negativo e pari al -0,358%.

Alle 16.10 il FTSEMib era in flessione del 2,1% a 20.764 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva l’1,96%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1%) e per il FTSE Italia Star (-0,69%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era inferiore agli 1,4 miliardi di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,12 dollari.

Intonazione negativa per Salvatore Ferragamo, dopo il pesante ribasso subito la scorsa settimana. Il titolo della società del lusso registra una flessione dello 0,71% a 25,05 euro. Ancora indicazioni degli analisti. Il Credit Suisse ha ridotto da 24 euro a 23 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Segno più per Saipem (+0,59% a 3,752 euro). La società di ingegneristica ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato la definizione delle controversie fiscali relative all'IRES 2008 e 2009, oltre all'IRES e IRAP 2010 e 2011. La definizione delle controversie determinerà, complessivamente, la rilevazione nella relazione semestrale 2017 di oneri pari a circa 79 milioni di euro, non previsti nella guidance sul risultato netto reported dell’esercizio 2017; l’esborso di cassa sarà invece non superiore a quanto già previsto in sede di budget 2017, non determinando quindi variazione della guidance sull’indebitamento netto a fine 2017. Intanto, Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 26 maggio Marshall Wace ha incrementato la posizione corta su Saipem, portandola dall'1,3% all’1,42%. Al contrario, Och-Ziff Management Europe ha ridotto dallo 0,5% allo 0,42% lo "short" sulla società di ingegneristica.

Enel perde il 2,41% a 4,692 euro. Il direttore finanziario del colosso elettrico, Alberto De Paoli, ha precisato che il bond da 5 miliardi di dollari collocato nei giorni scorsi servirà a migliorare il costo del debito e accelerare il piano degli investimenti.

Brembo guadagna lo 0,92% a 14,32 euro. Oggi la società bergamasca ha frazionato le azioni in rapporto di 5 nuove azioni ogni titolo esistente. Il prezzo di chiusura di venerdì 26 maggio, pari a 70,95 euro, è stato rettificato a 14,19 euro.

Ferrari vira in rosso (-1,38% a 75,25 euro). Ieri le vetture del Cavallino Rampante hanno occupato le prime due posizioni del podio del Gran Premio di Montecarlo di Formula1. La vittoria è stata conquistata da Sebastian Vettel.

Poste Italiane cede l’1,78% a 6,355 euro. Il Sole24Ore di domenica ha fornito alcune indicazioni sull’azienda. Il nuovo piano industriale che sarà presentato dal neo amministratore delegato, Matteo Del Fante, sarà focalizzato sui settori tradizionali (corrispondenza e spedizione pacchi), oltre ai servizi finanziari, che rappresentano il business principale dell’azienda. A questo proposito gli analisti di Banca Akros hanno peggiorato il giudizio su Poste Italiane, portandolo da “Accumulate” a “Neutrale”, sulle incertezze nello sviluppo della strategia aziendale; gli esperti hanno confermato il target price di 7,1 euro. La nuova strategia dell’azienda potrebbe avere impatti negativi su Anima Holding (-3,81% a 5,935 euro), partner strategico di Poste Italiane nel settore del risparmio gestito.