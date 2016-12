Avvio poco sopra la parità

Partenza lievemente positiva per Piazza Affari nonostante attese di flessioni. In calo frazionale le principali borse europee. A Milano occhi sempre puntati sui bancari e su Mediaset

di Mauro Introzzi

29 dic 2016 ore 09:50

Nonostante si prevedesse un avvio negativo, Piazza Affari mostra un timido rialzo dopo le prime fasi di contrattazione. In rosso invece le principali borse del Vecchio Continente. A Milano occhi sempre puntati sui bancari e su Mediaset. Focus anche su Parmalat, il cui prezzo viaggia sopra i valori dell’opa totalitaria lanciata da Lactalis (2,8 euro). Tra i bancari sempre sospesa Monte dei Paschi di Siena.

In mattinata previsto il collocamento di 3 Btp (novembre 2021, dicembre 2026 e novembre 2026) e di un CCTeu (febbraio 2024).





Il FTSEMib sale dello 0,09% a 19.257 punti mentre l'All Share avanza dello 0,08%. In territorio misto, ma sempre con variazioni minime, Mid Cap (+0,02%) e Star (-0,1%).





Tra i bancari rimane sospesa Mps. Secondo quanto riporta il Sole24Ore il nuovo piano di rafforzamento patrimoniale con l'intervento dello Stato potrebbe arrivare nei prossimi 2 mesi. Ci sarebbero delle strade diverse per il trattamento dei crediti deteriorati: ancora con l'intervento di Atlante, con la presenza di altri operatori specializzati internazionali o tramite una svalutazione interna.

In calo Unicredit (-0,43% a 2,776 euro) e IntesaSanpaolo (-0,66% a 2,416 euro). In rosso ancora il Banco Popolare (-0,92% a 2,37 euro) e la Popolare di Milano (-0,56% a 0,3719 euro). Le due banche, che si fonderanno dal prossimo 1° gennaio sono state colpite in questi giorni da copiose vendite.





In rialzo Mediaset (+0,39% a 4,108 euro). Sembrano affievolirsi le attese su un'opa di Vivendi o di Fininvest su cui il mercato scommetteva nei giorni scorsi. In calo Telecom Italia (-0,47% a 0,8385 euro).

Poco mossa Parmalat (-0,69% a 2,876 euro) ma sempre sopra i valori di Opa (2,8 euro).

In rosso le borse estere. Chiusura in ribasso per i principali indici di Wall Street. Il Dow Jones, ricacciato indietro nella corsa alla soglia dei 20mila punti, ha perso lo 0,56% a quota 19.834 punti mentre lo Standard & Poor’s 500 ha registrato un calo dello 0,84% a 2.250 punti. Sulla stella linea il Nasdaq, in flessione dello 0,89% a 5.439 punti.

In ribasso Tokyo. L'indice Nikkei, che raccoglie i primi 225 titoli della piazza asiatica, ha perso l'1,32% a 19.145 punti. Tra i singoli titoli da segnalre l'ennesimo crollo di Toshiba, che dopo il -20% di ieri (e il -12% dell'altro ieri) ha mostrato un altro calo del 16%. Il gruppo dell'elettronica paga l'annuncio di una possibile svalutazione delle attività di una divisione statunitense (la controllata Westinghouse Electric) per svariati miliardi di dollari.