Pessima giornata per le borse europee

Pesano le notizie provenienti dall’Estremo Oriente, dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile che ha sorvolato i cieli del Giappone. L’euro ha superato gli 1,205 dollari

di Edoardo Fagnani

29 ago 2017 ore 11:10

Piazza Affari e le principali borse europee in forte ribasso: gli indici registrano flessioni superiori al punto e mezzo percentuale. Pesano le notizie provenienti dall’Estremo Oriente, dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato i cieli del Giappone e ha terminato la corsa al largo dell'isola di Hokkaido.

È proseguita la tre giorni di aste di titoli; in mattinata il Tesoro ha collocato il BOT semestrale per un ammontare di 6 miliardi di euro: il rendimento è rimasto negativo.

Alle 11.10 il FTSEMib registra una flessione dell’1,52% a 21.396 punti, mentre il FTSE Italia All Share è in flessione dell’1,46%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-1,04%) e il FTSE Italia Star (-1,3%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era superiore ai 700 milioni di euro.

L’euro ha superato gli 1,205 dollari. Secondo Patrice Gautry, Chief Economist di Union Bancaire Privée – UBP, l’euro potrebbe tornare a toccare nuovi massimi contro il dollaro, in quanto il dibattito sul tetto del debito pubblico statunitense (il cosiddetto debt ceiling) appare piuttosto confuso.

Giornata all’insegna delle vendite per Fiat Chrysler Automobiles. Le azioni del gruppo guidato da Sergio Marchionne perdono il 2,41% a 12,13 euro. Il Sole24 Ore ha scritto che l’amministrazione americana sarebbe pronta a scendere in campo per stoppare qualsiasi avance di aziende cinesi nei confronti di Fiat Chrysler Automobiles (o di suoi preziosi marchi made in Usa come Jeep).

IntesaSanpaolo registra un calo dell’1,05% a 2,843 euro. L’istituto guidato da Carlo Messina lancerà un’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di euro destinata a investitori qualificati e high-networth individuals sul mercato domestico. Si tratta di un’obbligazione a tasso variabile con durata di 7 anni e rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. La cedola è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno. Il prezzo di offerta è stato fissato in 100%.

Telecom Italia perde il 2,52% a 0,7935 euro. La Repubblica è tornata sulla vicenda Vivendi e ha scritto che il Governo ha tempo fino al 18 settembre per decidere sull’utilizzo del golden power sulla compagnia telefonica. Secondo quanto scritto sul quotidiano ci sarebbero dei vizi di forma, come la mancata notifica preventiva dell’assunzione del controllo (o della direzione e del coordinamento) di Telecom Italia, ma anche alcune questioni che vanno a intaccare la sostanza, perché secondo alcuni giuristi “si può esercitare direzione e coordinamento solo su un azienda che nei fatti è controllata”. Tra le infrastrutture sensibili per il nostro Governo ci sono, oltre la rete, i cavi sottomarini di Sparkle e i servizi di Telsy. Asset che molti vogliono che restino italiane. Intanto, gli analisti di Bernstein hanno peggiorato il giudizio su Telecom Italia, portandolo a “Neutrale”.

Generali cede l’1,45% a 14,96 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che la compagnia potrebbe presto uscire dal business portoghese, nell’ambito del processo di cessione degli asset dei mercati nei quali il colosso assicurativo di Trieste non è in posizione di leadership. Il Corriere della Sera ha ripreso l’indiscrezione pubblicata ieri dal quotidiano di Lisbona Jornal Economico, voce che non è stata commentata dal gruppo guidato da Philippe Donnet.