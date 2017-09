Il FTSEMib passa in rosso. I bancari restano sotto i riflettori

Intonazione positiva per il BancoBPM: Cattolica Assicurazioni ha deliberato l’invio di un’offerta vincolante per una partnership. Molto bene Banca Carige

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 12:39

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà giornata. Oggi è terminata la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato due Btp: il rendimento del decennale ha sfiorato il 2,2%. Oggi è anche l’ultimo giorno per aderire all’IPO di Pirelli.

Alle 12.40 il FTSEMib era in ribasso dello 0,12% a 22.595 punti, mentre il FTSE Italia All Share cede lo 0,1%. Senza scossoni il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%) e il FTSE Italia Star (+0,39%).

L’euro è tornato sopra gli 1,175 dollari.

I bancari restano sotto i riflettori.

Buona giornata per il BancoBPM (+0,81% a 3,504 euro). Cattolica Assicurazioni ha deliberato l’invio di un’offerta vincolante per una partnership di bancassicurazione con l'istituto. Nel dettaglio, l’offerta vincolante è relativa all’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Popolare Vita e in Avipop Assicurazioni e alla sottoscrizione di un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi nel Ramo Vita e nel Ramo Danni.

Banca Carige guadagna il 2,34% a 0,236 euro. L’istituto ha comunicato di aver ricevuto l'ok dalla Banca Centrale Europea alla realizzazione della manovra complessiva di rafforzamento patrimoniale del gruppo prevista dal nuovo piano Strategico 2017–2020 approvato dal consiglio di amministrazione il 13 settembre. La manovra si articola su tre elementi essenziali: ottimizzazione del passivo (il cosiddetto Liability Management Exercise, LME), un aumento di capitale e la cessione di asset.

Fincantieri passa in negativo e perde il 5,2% a 1,04 euro. MF ha descritto l’accordo concluso dal presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Paolo Gentiloni sull’ingresso dell’azienda italiana nel capitale di Stx. Il gruppo italiano avrà il 50% delle azioni dei cantieri transalpini e un ulteriore 1% in prestito dallo Stato francese per 12 anni. Secondo quanto scrive MF in cambio di questo prestito con diritto di ritorno, l’Eliseo ha imposto incontri periodici (dopo 2, 5 o 8 anni) per verificare l’andamento della società. E in caso di inadempimento sugli impegni industriali da parte del socio italiano, la Francia potrà riprendersi il suo 1%, lasciando Fincantieri libera di rivendergli il 50%. Il quotidiano ha precisato anche chi saranno gli altri azionisti: il restante 49% è suddiviso tra Stato francese (34,34%) e Naval Group (10%). Un altro 5,66% è attribuito a dipendenti di Stx (per il 2%) e un raggruppamento di aziende locali (per un 3,66%), che però potrebbero decidere diversamente lasciando la quota a Naval Group, che si porterebbe al 15,66%. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno apprezzato l’accordo raggiunto su STX e hanno deciso di alzare da 0,95 euro a 1,07 euro il prezzo obiettivo su Fincantieri. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.