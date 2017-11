Piazza Affari prosegue in lieve rialzo

Ancora in rosso le azioni e i diritti di Banca Carige, dopo i ribassi subiti nelle ultime sedute. Performance positiva per Unicredit e per il BancoBPM

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 12:42

Piazza Affari e le principali borse europee in lieve rialzo a metà seduta odierna. Prosegue la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato 5,5 miliardi di euro di BOT semestrali. Il rendimento lordo di aggiudicazione è rimasto negativo e pari al -0,436%, rispetto al -0,4% dell’asta del BOT semestrale dello scorso mese.

Alle 12.35 il FTSEMib era in rialzo dello 0,36% a 22.256 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,33%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%) e il FTSE Italia Star (+0,11%).

L'euro oscilla intorno agli 1,19 dollari.





Incerti i bancari.

In rosso Banca Carige, dopo i ribassi subiti nelle ultime sedute. Le azioni dell’istituto ligure sono in flessione dello 0,97% a 0,0102 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale perdono il 35,14%% a 0,0096 euro.

Performance positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier guadagna lo 0,53% a 16,99 euro. La banca ha siglato un accordo con MBCredit Solutions e una società affiliata di Cerberus Capital Management per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario e ipotecario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con un'esposizione complessiva - al lordo delle rettifiche di valore - di circa 715 milioni di euro. L'impatto della cessione verrà recepito nel bilancio del quarto trimestre 2017.

Partenza debole per UBI Banca (-1,48% a 3,854 euro). L’istituto ha comunicato che, a seguito della revisione annuale, DBRS ha ridotto di un livello il Long-term Issuer Rating, portandolo da “BBB (high)” a “BBB”, e il Short-Term Issuer rating, da “R-1 (low)” a “R-2 (high)”. Le prospettive sul rating sono state migliorate da "Negative" a "Stabili".

Performance positiva per il BancoBPM (+0,65% a 2,77 euro). L’agenzia Moody’s ha segnalato che l’istituto è caratterizzato da un livello relativo di crediti problematici più elevato rispetto alla media del sistema bancario italiano. Di conseguenza, secondo gli esperti, la banca dovrà procedere con ulteriori cessioni di non performaning loan, una situazione che potrebbe mettere pressione alla solvibilità della banca. Per questo motivo il BancoBPM potrebbe avere necessità di incrementare le coperture per facilitare queste cessioni.

Telecom Italia invariata a 0,709 euro. Il Sole24Ore ha segnalato quanto emerso dall’incontro tra l’amministratore delegato del gruppo telefonico, Amos Genish, e i sindacati. Il manager ha dichiarato che la rete è un asset di TIM “e non un accessorio” e ha spiegato che Tim è sottoposta a multiple pressioni per ulteriori stadi di separazione dell’infrastruttura, ma al momento non ci sono negoziati in corso con nessuno.

Bene Acea (+2,94% a 15,05 euro). Il consiglio di amministrazione del gruppo ha approvato oggi il piano industriale che copre il periodo compreso tra il 2018 e il 2022. I target economico finanziari del piano prevedono che la realizzazione degli investimenti (per complessivi 3 miliardi di euro) contribuirà all’aumento del margine operativo lordo che si attesterà a oltre un miliardo di euro nel 2020 e 1,1 miliardi nel 2022 con un effetto positivo sulla RAB (Regulatory Asset Base) che arriverà a oltre 4 miliardi di euro (+25%) a fine piano. Per quanto riguarda l’utile netto, questo si attesterà, nel 2020, a circa 282 milioni di euro per arrivare a 332 milioni di euro a fine 2022. Nell'arco di piano il gruppo distribuirà dividendi per 700 milioni di euro, con un payout sempre superiore al 50%. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo passerà dal 3x attese per il 2017 a 2,9 nel 2020 e 2,8 nel 2022.

CTI Biopharma in calo del 6,14% a 2,23 euro. La società biotech ha annunciato di voler procedere al proprio trasferimento in Delaware per il tramite di una fusione con una sua società interamente controllata costituita ai sensi delle leggi del Delaware. La fusione e il trasferimento richiedono l’approvazione dei soci della società biotech ai sensi della legge statunitense. Ad esito del trasferimento, le azioni ordinarie di CTI Biopharma saranno quotate e scambiate sul Nasdaq e saranno revocate dalla quotazione a Piazza Affari.