Il FTSEMib prova a salire. Il focus resta sui bancari

Ottima seduta per il BancoBPM. Anche oggi riflettori puntati sulle aste dei titoli di stato italiani: in mattinata il Tesoro collocherà il Btp con scadenza decennale

di Edoardo Fagnani

28 dic 2017 ore 10:14

Piazza Affari e le principali borse europee registrano anche oggi variazioni frazionali. Anche oggi riflettori puntati sulle aste dei titoli di stato italiani: in mattinata il Tesoro collocherà il Btp con scadenza decennale.

Alle 10.20 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,1% a 22.223 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,15%. Performance positive per il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%) e il FTSE Italia Star (+'0,45%).

L’euro ha superato gli 1,19 dollari.

Bancari sempre protagonisti a Piazza Affari.

Ottima seduta per il BancoBPM (+3,83% a 2,708 euro). L’istituto ha comunicato di aver ricevuto la notifica dalla BCE della decisione prudenziale, contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – “SREP”). Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall’autorità di vigilanza a partire dai dati al 31 marzo 2017 della nuova banca, la BCE ha determinato per il 2018 i seguenti requisiti prudenziali su base consolidata: 8,875% per il Common Equity Tier 1 ratio (secondo i criteri transitori in vigore per il 2018) e il 12,375% Total Capital ratio (secondo i criteri transitori in vigore per il 2018). Al 30 settembre 2017, pur non includendo nessuna delle operazioni straordinarie in via di perfezionamento, il BancoBPM superava ampiamente i requisiti prudenziali, registrando un Common Equity Tier 1 ratio (secondo i criteri transitori in vigore per il 2017) dell'11,01% e un Total Capital ratio (secondo i criteri transitori in vigore per il 2017) del 13,86%. Tenendo, invece, conto delle rilevanti operazioni straordinarie derivanti dalla riorganizzazione degli ambiti bancassurance e asset management, i valori pro-forma salirebbero rispettivamente al 12,58% per il Common Equity Tier 1 ratio (12,23% in ottica fully phased) e al 15,59% Total Capital ratio (14,89% in ottica fully phased).

In rosso il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese scende dell'1,63% a 3,864 euro. MF ha scritto che il 20 dicembre la banca toscana ha dato ufficialmente il via alla cartolarizzazione di crediti deteriorati per un ammontare complessivo di 26 miliardi di euro. Quel giorno, infatti, il Monte dei Paschi di Siena ha ceduto gli asset a Siena Npl 2018, il veicolo di cartolarizzazione che “ha fatto da compratore per il portafoglio finanziandosi attraverso l’emissione di abs”. Il quotidiano finanziario ha precisato che i crediti sono relativi alla capogruppo e alle due controllate Mps Capital Services (attiva nel corporate banking) e Mps Leasing & Factoring.

Banca Carige registra una flessione dell'1,22% a 0,0081 euro, dopo i forti ribassi subiti nelle ultime due giornate.