Un altro avvio poco mosso?

di Mauro Introzzi

28 dic 2016 ore 08:21

A giudicare dalle ultime variazioni delle borse estere potrebbe continuare la fase di calma per i principali mercati del Vecchio Continente. In Italia occhi sempre puntati sulle banche e sul tandem Mediaset-Telecom Italia. L’agenda indica che oggi è previsto il collocamento di un Bot semestrale per un ammontare massimo di 6,5 miliardi di euro.



Poco mosse le borse americana e giapponese. In lieve rialzo i principali indici di Wall Street nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,06% a 19.945 punti, sempre vicino alla soglia psicologica dei 20mila punti. In moderato progresso anche lo Standard & Poor's 500, in salita dello 0,22% a 2.269 punti. Più ampio, invece, il rialzo del Nasdaq, salito dello 0,45% alla chiusura record di 5.487 punti.

Giornata interlocutoria per la borsa giapponese. Il Nikkei, l'indice che raggruppa i principali 225 titoli della piazza asiatica, ha perso un minimo 0,01% a 19.402 punti.



Focus ancora sui bancari. Il Tesoro ha ribadito che i 20 miliardi di euro del decreto salvarisparmio firmato nei giorni scorsi sono abbastanza per sostenere il comparto mentre alcuni osservatori, come quelli di Standard & Poor’s non sono del parere analogo. Nel frattempo rimane sempre sospesa Mps. Secondo la stampa l’istituto senese deve rivedere in modo molto approfondito il suo piano industriale, che per far uscire lo Stato dovrà prevedere una remunerazione doppia rispetto alle strategie disegnate in precedenza.



Occhi anche su Mediaset. A giudicare dalla performance di ieri, e da quanti titoli sono passati di mano, il mercato starebbe scommettendo su un’Opa nell’ambito della battaglia tra Fininvest e Vivendi per il controllo del Biscione.

