Il FTSEMib resta positivo. Salgono le banche

L’agenzia Fitch ha ridotto di un livello il rating sulla solidità patrimoniale di Unicredit, IntesaSanpaolo, Mediobanca e Credem. In frazionale ribasso Atlantia

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 12:46

Piazza Affari e le principali borse registrano rialzi frazionali nell’ultima seduta della settimana e del mese di aprile.

Alle 12.45 il FTSEMib era in rialzo dello 0,39% a 20.677 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,37%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%) e il FTSE Italia Star (+0,24%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore al miliardo di euro.

L’euro ha sfiorato gli 1,09 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

Focus sui bancari.

L’agenzia Fitch ha ridotto di un livello il rating sulla solidità patrimoniale di Unicredit (+0,6% a 15,04 euro), IntesaSanpaolo (+1,35% a 2,708 euro), Mediobanca (+3,88% a 8,825 euro) e Credem (+0,47% a 6,43 euro), portandolo da “BBB+” a “BBB”. Tuttavia, il giudizio classifica i quattro istituti tra gli emittenti non speculativi. La decisione è conseguente alla recente riduzione del rating sul debito sovrano italiano comunicata la scorsa settimana dall’agenzia. Fitch migliorato l’outlook sulle quattro banche, portandolo da “Negativo” a “Stabile”.

Intanto, gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato da 8,3 euro a 10 euro il prezzo obiettivo su Mediobanca, apprezzando la qualità dell’attivo dell’istituto. Gli esperti hanno anche migliorato da “Equalweight” (Neutrale) a “Overweight” il giudizio.

CNH Industrial balza del 3,09% a 10,19 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017. Gli analisti di Mediobanca hanno alzato da 8,6 euro a 11,6 euro il prezzo obiettivo su CNH Industrial, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019. Gli esperti hanno anche migliorato il giudizio, portandolo da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato); Equita sim ha aumentato da 8,2 euro a 9 euro il target price sulla società, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Fiat Chrysler Automobiles registra un rialzo dello 0,19% a 10,35 euro. Gli analisti di Barclays hanno alzato da 10 euro a 11 euro il target price sulla società automobilistica, apprezzando il dato sull’indebitamento industriale a fine marzo. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Equalweight” (Neutrale). Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha alzato da 11 euro a 13 euro il prezzo obiettivo su Fiat Chrysler Automobiles e ha confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

Atlantia perde lo 0,81% a 23,21 euro. La concessionaria autostradale ha ufficializzato la cessione di una partecipazione del 10% in Autostrade per l’Italia. L’operazione si articolerà nella vendita di una quota del 5% al consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), EDF Invest (20%) e DIF Infrastructure IV (6%) e di una ulteriore quota, sempre pari al 5% del capitale, a Silk Road Fund. Il consorzio composto da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group, EDF Invest e DIF avrà inoltre una call option per l’acquisto, ai medesimi termini e condizioni, di una ulteriore quota del 2,5% del capitale di Autostrade per l’Italia, da esercitarsi al più tardi entro il 31 ottobre 2017. Atlantia ha aggiunto che sono in corso interlocuzioni con altri potenziali investitori che hanno manifestato interesse all'acquisizione di ulteriori quote nel capitale di Autostrade per l'Italia. Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti evidenzia una valutazione per il 100% del capitale netto di Autostrade per l’Italia pari a 14,8 miliardi di euro e genererà una plusvalenza pari a 736 milioni per Atlantia. Inoltre, il consiglio di amministrazione riunitosi in data odierna ha confermato l’interesse preliminare della società a valutare una possibile operazione societaria strutturata in forma di offerta pubblica con Abertis Infraestructuras.