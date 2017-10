FTSEMib poco sotto la parità

Intonazione negativa per ENI: il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017. In forte rialzo, invece, Mediobanca dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 12:35

Piazza Affari e le borse europee registrano variazioni frazionali, dopo le buone performance messe a segno ieri. Prosegue la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato il BOT con scadenza semestrale per un ammontare di 6 miliardi di euro: il rendimento del titolo è rimasto negativo e pari al -0,4%. Inoltre, in serata S&P comunicherà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.

Alle 12.35 il FTSEMib registrava un frazionale calo dello 0,25% a 22.751 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,21%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%) e il FTSE Italia Star (+0,1%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a oltre 1,3 miliardi di euro.

L’euro si conferma sotto gli 1,165 dollari.

ENI è in calo dell’1,22% a 13,75 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017 periodo chiuso con ricavi per 49,37 miliardi di euro, in aumento del 23,6% rispetto ai 39,96 miliardi ottenuti nello stesso arco di tempo dello scorso anno. Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 1,33 miliardi di euro, rispetto al rosso di 1,39 miliardi contabilizzato nei primi nove mesi del 2016. Nel solo terzo trimestre 2017 l’utile operativo adjusted delle continuing operations è balzato a 947 milioni di euro, risultato che si confronta con i 258 milioni ottenuti nel corrispondente periodo del 2016.Tuttavia, il dato è stato di poco inferiore alle stime degli analisti. A fine settembre l’indebitamento finanziario netto era salito a 14,97 miliardi di euro, dai 14,78 miliardi di inizio anno. I vertici di ENI hanno fissato gli obiettivi finanziari e operativi per l'intero 2017. In particolare, il management ha fissato il target di produzione di 1,82 milioni barili equivalenti al giorno (+5% rispetto al 2016). Inoltre, ENI ha confermato la copertura organica degli investimenti e del dividendo (che sarà interamente corrisposto per cassa) allo scenario Brent di circa 60 dollari/barile nel 2017.

In frazionale calo Saipem (-0,41% a 3,43 euro). L’agenzia Reuters ha comunicato che la società di ingegneristica ha lanciato un bond settennale per un ammontare di 500 milioni di euro. Il rendimento è indicato al 2,875%.

Scattano le prese di beneficio su STM, dopo aver terminato la seduta di ieri con un balzo del 12%. Il titolo del gruppo italofrancese scende dello 0,76% a 19,69 euro. Sono arrivate le nuove indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre del 2017. Bryan Garnier ha incrementato da 16,5 euro a 21,9 euro il prezzo obiettivo su STM, in seguito al miglioramento delle stime finanziarie per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Anche Jp Morgan e Barclays hanno alzato il target price sull’azienda, portandolo rispettivamente a 22,5 euro e 20 euro; gli esperti delle due banche d’affari hanno ribadito il rating “Overweight” (sovrappesare). UBS ha incrementato da 13 euro a 15 euro il prezzo obiettivo su STM, ma ha ribadito l’indicazione di vendita delle azioni.

Qualche spunto tra i bancari.

Intonazione negativa per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese scende dello 0,89% a 4,686 euro.

Mediobanca registra un progresso del 2,82% a 9,49 euro. L’istituto di Piazzetta Cuccia ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2017/2018 con un utile netto di 301 milioni di euro, in aumento dell’11% rispetto ai 270,7 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. A fine settembre 2017 il totale dell’attivo è risultato in lieve crescita rispetto a giugno 2017, passando da 70,4 a 70,8 miliardi di euro. Alla stessa data il Common Equity Tier 1 Phase in ratio era al 13,3%.