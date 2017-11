Il FTSEMib ripassa in rosso

Bancari sempre protagonisti. Intonazione negativa per le azioni e i diritti di Banca Carige, dopo i ribassi subiti la scorsa settimana. Buon rialzo per MPS

di Edoardo Fagnani

27 nov 2017 ore 15:55

Avvio di settimana all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari e per le principali borse europee. Secondo NN Investment Partners il contesto dei fondamentali per il mercato azionario non appariva così positivo da diversi anni, con solidi dati macroeconomici e una crescita degli utili a doppia cifra sia per quest’anno che per il prossimo. “Allo stesso tempo, la bassa inflazione dovrebbe evitare una rapida stretta dal punto di vista delle politiche monetarie”, hanno precisato gli esperti, che ritengono le azioni l’asset class preferita per il 2018. Oggi prende il via la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato il CTZ per un ammontare di 2 miliardi di euro; il rendimento lordo è stato fissato al -0,337%.

Alle 16.00 il FTSEMib era in flessione dello 0,79% a 22.240 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,69%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,11%) e il FTSE Italia Star (-0,3%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 1,5 miliardi di euro.

L’euro resta sopra gli 1,19 dollari.

Prosegue il trend negativo di Banca Carige, dopo i ribassi subiti la scorsa settimana. Le azioni dell’istituto ligure sono in flessione del 2,83% a 0,0103 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale perdono il 47,9 a 0,0198 euro. Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 24 novembre GUEVOURA FUND LIMITED ha incrementato la posizione corta su Banca Carige, portandola dal 13,63% al 17,94%. Al contrario Mediobanca - Banca di Credito Finanziario e Intermonte Sim hanno ridotto lo "short" sull'istituto ligure, portandolo rispettivamente allo 0,14% e allo 0,61%. POLYGON GLOBAL PARTNERS, invece, ha azzerato la posizione corta su Banca Carige.

Buon rialzo per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese registra un progresso del 2,5% a 4,098 euro. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani nel week-end il fondo britannico Alken avrebbe chiesto un risarcimento di 434 milioni di euro, in seguito alla contabilizzazione dei derivati denominati “Alexandria” e “Santorini”.

Enel vira in rosso (-0,56% a 5,325 euro). Gli analisti di Equita sim hanno alzato da 5,65 euro a 6 euro il target price sul colosso elettrico, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’azienda e al consistente rendimento offerta dal dividendo nei prossimi esercizi; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha incrementato da 5 euro a 5,4 euro il prezzo obiettivo su Enel; gli esperti hanno confermato il rating “Hold” (mantenere).

Fiat Chrysler Automobiles cede lo 0,68% a 14,64 euro. Il Sole24Ore di sabato ha scritto che il gruppo guidato da Sergio Marchionne sta studiando il progetto di separazione delle attività di Magneti Marelli, in vista della quotazione di quest'ultima. Il gruppo automobilistico sta valutando se includere nel perimetro anche le attività di Comau. Il quotidiano finanziario ipotizza che Fiat Chrysler Automobiles possa collocare sul mercato il 50% del capitale, valutando l'azienda tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Il collocamento potrebbe concretizzarsi nella prima metà del 2018.

Landi Renzo guadagna il 4,31% a 1,572 euro. La società ha sottoscritto un accordo strategico per un progetto industriale di aggregazione della controllata SAFE, attiva nella produzione e installazione di compressori per il trattamento del gas destinati a molteplici applicazioni, con la società Clean Energy Compression (CEC), controllata dall’americana Clean Energy Fuels e specializzata in sistemi di rifornimento di gas naturale compresso.

Il Sole24Ore è in rialzo del 4,32% a 0,99 euro. il Gruppo editoriale ha comunicato che al termine dell'esercizio dei diritti inoptati risultano complessivamente sottoscritte 47.778.332 azioni pari al 91,86% delle azioni e per un controvalore complessivo pari a 45,91 milioni di euro. Le 4.234.144 azioni residue (per un controvalore complessivo di 4,07 milioni di euro) saranno sottoscritte dal consorzio di garanzia. Di conseguenza, l’aumento di capitale in opzione risulterà interamente sottoscritto per un controvalore complessivo di 49,98 milioni di euro.