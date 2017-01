FTSEMib in rosso: tonfo di Unicredit

Il Messaggero ha scritto che l’aumento di capitale potrebbe partire il 6 febbraio; inoltre, il prezzo delle nuove azioni potrebbe incorporare uno sconto nell’ordine del 40%

di Edoardo Fagnani

27 gen 2017 ore 11:13

Piazza Affari e le principali borse europee in territorio negativo nell’ultima seduta della settimana. È proseguita la tre giorni di aste di titoli di stato italiano; in mattinata il Tesoro ha collocato il BOT semestrale per un ammontare di 6,5 miliardi di euro.

Alle 11.10 il FTSEMib era in flessione dello 0,8% a 19.284 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in flessione dello 0,72%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,09%) e per il FTSE Italia Star (-0,19%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore agli 800 milioni di euro.

L’euro resta sotto gli 1,07 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

In forte ribasso Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra una flessione del 4,24% a 27,98 euro. Secondo quanto scritto su Il Messaggero l’aumento di capitale di Unicredit potrebbe partire lunedì 6 febbraio; inoltre, il prezzo delle nuove azioni potrebbe incorporare uno sconto nell’ordine del 40% rispetto al prezzo teorico di un’azione dopo che sono stati attribuiti i diritti dell’aumento di capitale.

Intonazione negativa per Generali; il titolo della compagnia triestina perde l’1,54% a 15,39 euro. Il Corriere della Sera ha riportato quanto dichiarato da Carlo Messina durante l’intervento di chiusura della celebrazione dei 10 anni di IntesaSanpaolo (-0,36% a 2,242 euro). Su Generali il banchiere ha dichiarato che l’offerta ci sarà solo se saranno soddisfatte condizioni irrinunciabili, come la preservazione della forza patrimoniale e la capacità di remunerazione degli azionisti della banca e il giusto prezzo per il Leone di Trieste.

Poste Italiane invariata a 6,025 euro. Secondo il Sole24Ore entro la fine del primo semestre del 2017 il Tesoro procederà con la seconda tranche del collocamento della società guidata da Francesco Caio. L’obiettivo sarebbe quello di vendere la residua quota del 30% con le stesse modalità dell’Ipo, ossia cedendo azioni a investitori istituzionali e risparmiatori. L’incasso per la cessione del 30% di Poste potrebbe attestarsi attorno ai 2,4 miliardi di euro.

STM registra un rialzo dello 0,74% a 12,18 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei dati relativi all’esercizio 2016. Jp Morgan ha aumentato da 7,8 euro a 12,5 euro il target price sull’azienda, in seguito al miglioramento delle stime sui ricavi e sulla redditività per il biennio 2017/2018. Anche il Credit Suisse ha aumentato il prezzo obiettivo, portandolo da 6,5 euro a 11,7 euro, in seguito all’incremento delle previsioni sul fatturato per il biennio 2017/2018. Gli esperti delle due banche d’affari hanno anche migliorato da “Underweight” (sottopesare) a “Neutrale” il giudizio. Kepler Cheuvreux ha aumentato da 7,5 euro a 9,3 euro il prezzo obiettivo su STM, ribadendo l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da UBS, che ha incrementato da 10 euro a 12 euro per azione la valutazione su STM, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2018/2019; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.