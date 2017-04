FTSEMib in rosso, in attesa della BCE

Avvio di giornata negativo per STM: in mattinata il gruppo italofrancese ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017. Partenza positiva, invece, per Tenaris

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 09:22

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con gli indici in frazionale ribasso, in attesa delle decisioni della BCE in materia di politica monetaria e della successiva conferenza stampa di Mario Draghi. Secondo IntesaSanpaolo, la riunione della BCE dovrebbe essere interlocutoria. Tuttavia, gli esperti ritengono che a giugno, scongiurato il rischio di deriva populista in Francia, la BCE potrebbe almeno rimuovere, dal comunicato introduttivo, il riferimento a tassi più bassi e molto probabilmente avvierà un dibattito sull’uscita dalle misure non convenzionali. In mattinata il Tesoro collocherà due Btp con scadenza a 5 e 10 anni per un ammontare massimo di 5,25 miliardi di euro.

Il FTSEMib è in flessione dello 0,55%, mentre il FTSE Italia All Share perde lo 0,5%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,2%) e il FTSE Italia Star (+0,09%).

Seduta incerta per Wall Street. Invariato il Nasdaq, che si è confermato a 6.025 punti. Al contrario, il Dow Jones è sceso dello 0,1% a 20.975 punti. Segno meno anche per l’S&P500 (-0,05% a 2.387 punti). Giornata brillante per Twitter (+7,91% a 15,82 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali: i numeri sono stati migliori delle attese degli analisti.

Chiusura in frazionale ribasso per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta con una flessione dello 0,19% a 19.252 punti. Nessuna indicazione sorprendente dalla Bank of Japan, che nella riunione odierna ha deciso di confermare la politica monetaria.

L’euro è risalito a 1,09 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Fiat Chrysler Automobiles inizia la seduta odierna con un ribasso dell’1,13% a 10,48 euro, dopo il balzo del 9,3% messo a segno ieri. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre del 2017. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato da 21,3 dollari a 21,6 dollari il target price sulla società e hanno confermato Fiat Chrysler Automobiles nella propria lista di titoli preferiti. Molrgan Stanley ha limato da 15 dollari a 14 dollari il prezzo obiettivo sull’azienda, ma ha ribadito il giudizio “Overweight” (sovrappesare).

Partenza positiva per Tenaris (+0,92% a 15,38 euro). La società ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,15 miliardi di dollari, in contrazione del 4% rispetto agli 1,21 miliardi realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Al contrario, il risultato operativo è aumentato del 23%, passando da 29,31 milioni a 36,01 milioni di dollari. In forte miglioramento l’utile netto, che è balzato da 18,16 milioni a 205,13 milioni di dollari, grazie a un beneficio fiscale di 92 milioni di dollari derivante dalla vendita di Republic Conduit. I vertici dell'azienda hanno segnalato che i ricavi e la marginalità nel trimestre in corso saranno in linea con il trend registrato nei primi tre mesi dell'anno, precisando che l'incremento delle vendite negli Stati Uniti sarà controbilanciato dagli effetti stagionali in Canada e dalla minore domanda in Medio Oriente.

Avvio di giornata negativo per STM (-1,8% a 14,22 euro). La società ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,82 miliardi di dollari, in aumento del 12,9% rispetto agli 1,61 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. La marginalità si è attestata al 37,6%, valore che si confronta con il 33,4% del primo trimestre del 2016 e il 37,5% del quarto trimestre dello scorso anno, beneficiando di un mix di vendite più favorevole. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 37%. STM ha terminato il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 108 milioni di dollari, rispetto al rosso di 41 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 5%, pari a un incremento del 12,3% anno su anno. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 38,1%, determinando un forte incremento del risultato operativo e dell’utile netto nel corso del trimestre.