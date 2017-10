FTSEMib positivo (in attesa della BCE)

Ottima seduta per STM, dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre 2017. Bene anche Monte dei Paschi di Siena. In forte ribasso, invece, Moncler

di Edoardo Fagnani

26 ott 2017 ore 11:47

Piazza Affari e le borse europee registrano progressi frazionali, in attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE e delle indicazioni di Mario Draghi. Secondo Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income Management di Candriam Investors Group, l’Istituto di Francoforte dovrebbe annunciare l’entità della propria decisione in materia di tapering. "Malgrado i vari discorsi pronunciati dai membri del consiglio nelle ultime settimane, riteniamo che probabilmente verrà annunciata una riduzione degli acquisti mensili del 50% (da 60 a 30 miliardi di euro), con un impegno per nove mesi fino a settembre 2018", ha precisato l'esperto.

Alle 11.50 il FTSEMib registrava un progresso dello 0,32% a 22.518 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,24%. Segno meno per il FTSE Italia Mid Cap (-0,31%) e per il FTSE Italia Star (-0,07%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era superiore agli 800 milioni di euro.

L’euro si conferma oltre gli 1,18 dollari.

STM registra un balzo del 6,21% a 18,82 euro. Il gruppo italofrancese ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,14 miliardi di dollari, in aumento del 18,9% rispetto agli 1,92 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Su base sequenziale (vale a dire in confronto con il periodo aprile-giugno dell’anno) il giro d’affari è aumentato dell’11,1%, oltre il target del 9% indicato dal management. I vertici dell’azienda hanno precisato che l’incremento dei ricavi ha beneficiato della crescita a doppia cifra in tutti i gruppi di prodotto e al forte traino di nuovi prodotti. La marginalità si è attestata al 39,5%, valore che si confronta con il 35,8% del terzo trimestre del 2016 e il 38,3% del secondo trimestre dell’anno. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 39%. STM ha terminato il terzo trimestre del 2017 con un utile netto di 236 milioni di dollari, rispetto ai 71 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Sulla base del portafoglio ordini dell’azienda, per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 10%, equivalente a una crescita anno su anno di circa il 18%. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 39,9%, comportando un miglioramento sostanziale della redditività operativa dell’utile netto per l’intero esercizio.

Qualche spunto tra i bancari.

Seduta tonica per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese registra un progresso del 3,82% a 4,724 euro. Gli analisti di Mediobanca hanno ripreso la copertura sulla banca toscana con un prezzo obiettivo di 5 euro e un giudizio “Neutrale”.

Rimbalzo di Banca Intermobiliare, dopo il tonfo subito ieri. Il titolo dell’istituto è sospeso per eccesso di rialzo, dopo aver registrato un progresso teorico del 17,3%.

Intonazione positiva per Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo automobilistico sale dell’1,67% a 14,64 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sulla società guidata da Sergio Marchionne, portandolo da 25,3 euro a 25,5 euro, in seguito al miglioramento delle stime sulla generazione di cassa; gli esperti hanno confermato Fiat Chrysler Automobiles nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione, nonostante una riduzione delle stime sulla redditività per i prossimi esercizi. Indicazione simile da Morgan Stanley, che ha alzato da 15 euro a 16 euro il prezzo obiettivo sulla società automobilistica; gli esperti hanno confermato il rating “Overweight” (sovrappesare).

Moncler perde il 2,27% a 24,13 euro. Eurazeo ha comunicato che la controllata ECIP ha ceduto 8,5 milioni di azioni del gruppo dei piumini, pari a circa il 3,34% del capitale, attraverso un operazione di accelerated book building destinata a investitori istituzionali. Le azioni sono state cedute a un prezzo unitario di 24,48 euro, per un incasso complessivo di 208 milioni di euro. Dopo la cessione della partecipazione ECIP deterrà il 5,31% del capitale di Moncler.