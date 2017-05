FTSEMib in calo di un punto percentuale: male i bancari

Spiccano ribassi di IntesaSanpaolo e Unicredit. Performance decisamente negative anche per i titoli del settore petrolifero. Ancora vendite su Salvatore Ferragamo

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 12:44

Piazza Affari e le principali borse europee restano in territorio negativo nell’ultima seduta della settimana. Oggi ha preso il via la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato un Ctz e due Btp indicizzati all’inflazione: il rendimento del titolo con scadenza a due anni resta negativo.

Alle 12.40 il FTSEMib scendeva dell’1,01% a 21.077 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dell’1%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-1,06%) e il FTSE Italia Star (-0,58%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato il miliardo di euro.

L’euro si conferma oltre gli 1,12 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Vendite sui bancari.

In forte calo IntesaSanpaolo (-2,33% a 2,602 euro). MF ha scritto che in queste ore arriveranno le offerte non vincolanti per un portafoglio di sofferenze dell’istituto del valore di quasi 1,4 miliardi di euro. In corsa ci sarebbero 5 soggetti: il fondo Texas Pacific Group affiancato da Prelios e da First Atlantic; l’altro big del private equity Usa, Kkr, alleato con la Coima di Manfredi Catella; il colosso Pimco che ha costituito l’asse con Gwm; Fortress assieme a doBank e Negentropy e infine Cerberus con il partner Kervis.

Andamento negativo anche per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier scende del 2,38% a 16,39 euro. Il Sole24Ore ha riportato la notizia che Unicredit ha annunciato la dismissione di un maxi portafoglio di beni immobiliari del valore lordo di 1,5 miliardi di euro. Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario l’operazione si basa su un accordo raggiunto tra la società del gruppo Unicredit Subito Casa e i partner Sistemia, Yard e It Auction e prevede la commercializzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare rimpossessato, riveniente da contratti di leasing risolti e tornati nella disponibilità di Unicredit Leasing in Italia.

Performance decisamente negative per i titoli del settore petrolifero, dopo che a New York il prezzo del greggio è sceso a 48,5 dollari al barile.

ENI registra una flessione dell’1,71% a 14,4 euro. Gli analisti di Exane hanno peggiorato da “Neutrale” ad “Underperform” il giudizio sul Cane a sei zampe, sulla scia delle indicazioni emerse ieri dalla riunione dell’OPEC a Vienna.

Italgas cede il 2,34% a 4,512 euro. Goldman Sachs ha alzato da 4,3 euro a 4,5 euro il target price sull’azienda; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Neutrale” il giudizio, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo da inizio anno.

Anche oggi vendite su Salvatore Ferragamo. Il titolo della società del lusso registra una flessione del 2,84% a 24,93 euro. Ancora tagli dalle banche d’affari sull’azienda. Kepler Cheuvreux ha sforbiciato da 29 euro a 27,5 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito al peggioramento delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018. Per lo stesso motivo Equita sim ha ridotto da 27,5 euro a 24,8 euro il target price sull’azienda. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Indicazione simile da Exane, che ha tagliato da 30 euro a 28 euro per azione la valutazione su Salvatore Ferragamo; gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).