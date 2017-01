Borse verso un avvio positivo: focus su Generali e STM

Chiusura positiva per Wall Street, con gli indici che hanno fissato nuovi massimi storici: il Dow Jones ha terminato la seduta sopra quota 20mila punti. MPS resta sospesa

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 08:29

Piazza Affari e le principali borse europee dovrebbero iniziare la seduta odierna con rialzi frazionali. Oggi prende il via la tre giorni di aste di titoli di stato italiano; in mattinata il tesoro collocherà un CTZ e un Btp indicizzato all’inflazione.

Riflettori sempre accesi su Generali. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 23 gennaio la compagnia triestina è diventata uno dei maggiori azionisti di IntesaSanpaolo con una quota del 3,376% del capitale. La partecipazione è detenuta in maniera diretta in qualità di prestatario. Intanto, il Sole24Ore ha scritto che scrive che IntesaSanpaolo sarebbe al lavoro per lanciare una Ops (offerta pubblica di scambio) su Generali. Secondo il quotidiano finanziario la banca starebbe cercando lo schema per una operazione definita “tanto ambiziosa quanto onerosa”. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore l’idea di massima rimane quella di una maxi offerta di scambio sui titoli Generali, in un operazione da oltre 15 miliardi. La banca punta a un progetto che consenta di crescere “nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie”, come si è letto nella nota di martedì sera.

Prosegue a oltranza la sospensione del Monte dei Paschi di Siena. L’istituto senese ha comunicato di aver effettuato due emissioni di titoli con garanzia dello Stato per un importo complessivo di 7 miliardi di euro. In particolare l'istituto ha emesso un bond da 3 miliardi di euro con scadenza 20/1/2018 e cedola 0,5% e un bond da 4 miliardi di euro con scadenza 25/1/2020 e cedola 0,75%. I titoli, assistiti da garanzia dello Stato, sono stati sottoscritti interamente dall’emittente e verranno venduti sul mercato, o utilizzati come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento, nel corso del 2017.

STM potrebbe registrare variazioni importanti. Nell'intero 2016 il gruppo italofrancese ha realizzato ricavi netti per 6,97 miliardi di dollari, in crescita dell’1,1% rispetto ai 6,9 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. Escludendo i prodotti per la mobilità della generazione precedente i ricavi netti hanno riportato un incremento del 2,4% con una marcata crescita nei sensori di immagine specializzati e un progresso sostenuto nei microcontrollori e nei prodotti per l’auto. In aumento la marginalità, che è passata dal 33,8% al 35,2%, grazie alle efficienze di produzione, agli effetti valutari favorevoli, al netto dei contratti di hedging, e a un mix di prodotto favorevole, fattori solo parzialmente controbilanciati dalla pressione sui prezzi. L'utile netto è aumentato del 58% a 165 milioni di dollari, risultato che si confronta con i 104 milioni contabilizzati nell'intero 2015. Di conseguenza, l'utile per azione è stato di 0,19 dollari. Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono un calo del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 2,4%, che - anno su anno - si tradurrebbe in una crescita dei ricavi netti intorno al 12,5% come punto intermedio. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 37%. Il management della società prevede di investire tra un miliardo a 1,1 miliardi di dollari nel 2017.

Focus anche su Fiat Chrysler Automobiles. Oggi il gruppo guidato da Sergio Marchionne comunicherà i risultati dell’esercizio 2016.

Chiusura positiva per Wall Street, con gli indici che hanno fissato nuovi massimi storici. Il Dow Jones è salito dello 0,78% e ha terminato la giornata a 20.069 punti. Variazione simile per l’S&P500 (+0,8% a 2.280 punti, con il nuovo massimo storico di 2.300 punti). Performance migliore per il Nasdaq che è salito dello 0,99% a 5.656 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 5.659 punti. Variazioni importanti per Boeing (+4,24% a 167,36 dollari) e Alcoa (-2,59% a 36,53 dollari) dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, in scia ai record fissati a Wall Street. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con un rialzo dell’1,81% a 19.402 punti. Seduta decisamente positiva per i titoli del settore finanziario: Mizuho Financial Group e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno guadagnato rispettivamente il 3% e il 4,33%.

L’euro si conferma a 1,075 dollari.