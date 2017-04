Il FTSEMib resta in territorio negativo: in rosso i bancari

Vendite su Generali: il Corriere della Sera ha intervistato il presidente della compagnia, Gabriele Galateri di Genola. In frazionale rialzo Fiat Chrysler Automobiles

di Edoardo Fagnani

26 apr 2017 ore 12:31

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà giornata. In mattinata il Tesoro ha collocato il BOT semestrale per un ammontare di 6 miliardi di euro: il rendimento del titolo è rimasto negativo.

Alle 12.30 il FTSEMib era in ribasso dello 0,57% a 20.687 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,48%. Segno più, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%) e il FTSE Italia Star (+0,34%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore agli 1,1 miliardi di euro.

L’euro è tornato sotto gli 1,09 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

In generale flessione i bancari.

In rosso UBI Banca (-2,23% a 3,94 euro). Gli analisti di Barclays hanno alzato da 3,3 euro a 3,85 euro il target price sull’istituto, confermando il giudizio “Equalweight” (neutrale).

Vendite anche su Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è in ribasso dell’1,96% a 15,51 euro.

Generali perde l’1,28% a 14,63 euro. Il Corriere della Sera ha intervistato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, alla vigilia dell’assemblea degli azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio 2016. Il presidente ha precisato che il business di Generali resterà quello assicurativo. In particolare, l’attività sarà focalizzata sull’Europa, comprese quella orientale, ma punta “anche selettivamente su Asia e Sudamerica, con prospettive nel lungo periodo”. Infine, il presidente non ha escluso possibili acquisizioni: “Qualora si presentassero occasioni le valuteremo con attenzione”, ha puntualizzato Galateri di Genola.

ENI scende dello 0,14% a 14,46 euro. Il Sole24Ore ha riportato la notizia che nelle ultime settimane diversi soggetti finanziari si sarebbero fatti avanti per rilevare le attività nel retail gas and power di Eni, attività che sarebbero valutate circa 3 miliardi di euro. Il quotidiano finanziario ha ricordato che “il processo era stato interrotto lo scorso anno a causa della volatilità dei mercati nel periodo precedente il referendum costituzionale italiano”. ENI ha precisato che al momento non c’è in corso alcun progetto di cessione e ha ribadito che “qualsiasi decisione in merito sarà basata sulla valorizzazione delle attività in questione e sarà annunciata ufficialmente”.

Fiat Chrysler Automobiles registra un frazionale rialzo dello 0,57% a 9,75 euro. Oggi si riuniranno i vertici della società automobilistica per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017. Gli analisti stimano ricavi in crescita dell’1,6% a circa 27 miliardi di euro, mentre il risultato operativo adjusted e l’utile netto dovrebbero attestarsi rispettivamente a 1,48 miliardi e a 620 milioni di euro. A fine marzo l’indebitamento netto industriale dovrebbe essere cresciuto a 5,9 miliardi di euro, dai 4,6 miliardi di inizio anno.

Ottime performance per le società del lusso. Il comparto beneficia degli ottimi risultati trimestrali diffusi da Kering.

Spiccano i forti rialzo registrati da Moncler (+2,53% a 22,28 euro) e da Salvatore Ferragamo (+2,41% a 28,87 euro).