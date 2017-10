Piazza Affari, MPS subito in altalena

Il titolo, che era sospeso dalle contrattazioni dallo scorso dicembre, ha oscillato tra i 4,064 euro e i 4,426 euro. Segno meno per gli altri bancari. In rosso anche FCA

Riflettori tutti puntati sul ritorno del Monte dei Paschi di Siena a Piazza Affari. Alle 09.15 il valore titolo dell’istituto senese, che era sospeso dalle contrattazioni dallo scorso dicembre, era pari a 4,336 euro, dopo aver oscillato tra i 4,064 euro e i 4,426 euro. Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca SIM, ha segnalato che il prezzo di riapertura sarà fortemente condizionato dall’emotività, mentre solo dopo qualche mese la valutazione sarà legata prevalentemente ai risultati reddituali e patrimoniali della banca. “La forza di risalire subito in sella al titolo o di non risalirci mai più dipenderà dalla capacità di ciascun investitore di superare il trauma causato dalle perdite patite negli ultimi anni”, ha precisato l’esperto. (LEGGI ANCHE: MPS torna in borsa: cosa aspettarsi dalla banca senese).

Piazza Affari e le borse europee iniziano la seduta odierna con variazioni frazionali, alla vigilia della riunione della BCE e della indicazioni di Mario Draghi.

Alle 09.15 il FTSEMib era in flessione dello 0,29% a 22.565 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,26%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,17%) e il FTSE Italia Star (-0,29%).

Wall Street è tornata a salire dopo la pausa di venerdì. Il Dow Jones ha registrato un rialzo dello 0,72% a 23.442 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 22.485 punti. Segno più anche per l’S&P500 (+0,16% a 2.569 punti). Variazione simile per il Nasdaq, che ha guadagnato lo 0,18% a 6.598 punti. Ottima seduta per 3M (+5,89% a 234,6 dollari) e per Caterpillar (+4,89% a 138,12 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Si ferma il rialzo della borsa di Tokyo, dopo sedici sedute consecutive chiuse sopra la parità. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,45% a 21.707,5 punti. Vendute sulle società farmaceutiche e sulle utility. Ottima giornata per Mitsubishi UFJ Financial Group (+1,8%).

L’euro si conferma poco sopra gli 1,175 dollari.

Segno meno per gli altri bancari.

Performance negativa per BPER Banca (-0,47% a 4,276 euro). L’agenzia Moody’s ha ridotto di un livello il rating sulla solidità patrimoniale dell’istituto, portandolo da “Ba2” a “Ba3”. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “Negative”.

Avvio negativo per Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo automobilistico è in flessione dello 0,81% a 14,76 euro. Nel corso della conference call a commento dei risultati del terzo trimestre del 2017, il numero uno dell’azienda, Sergio Marchionne, si è detto fiducioso di poter raggiungere i target finanziari fissati per il 2018. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari. Gli analisti di Jp Morgan hanno alzato da 10 euro a 14,6 euro il target price su Fiat Chrysler Automobiles, confermando il giudizio “Neutrale”. Indicazione simile da Deutsche Bank, che ha portato da 13 euro a 14 euro il prezzo obiettivo.

Moncler sale dello 0,24% a 24,97 euro. Nel corso dei primi nove mesi dell’esercizio 2017 il gruppo dei piumini ha realizzato ricavi pari a 736,8 milioni di euro, in aumento del 15% a tassi di cambio correnti e del 16% a tassi di cambio costanti, rispetto ai 639,3 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno.