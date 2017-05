FTSEMib negativo. In rosso le banche

Secondo gli analisti di Berenberg, gli istituti italiani avrebbero necessità di un’ulteriore rafforzamento patrimoniale. Anche oggi in rosso Salvatore Ferragamo

di Edoardo Fagnani

25 mag 2017 ore 17:47

Piazza Affari e le principali borse europee hanno terminato la seduta odierna con ribassi frazionali. Nella riunione dell'OPEC tenutasi oggi a Vienna si è stabilito che i paesi del cartello estenderanno per altri nove mesi i tagli alla produzione di petrolio già definiti. Vendite sui bancari: secondo Berenberg, gli istituti italiani avrebbero necessità di un’ulteriore rafforzamento patrimoniale. Anche oggi in rosso Salvatore Ferragamo.

Il FTSEMib ha subito una flessione dello 0,37% a 21.292 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 21.180 punti e un massimo di 21.448 punti. Il FTSE Italia All Share ha perso lo 0,23%. Segno più, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,72%) e il FTSE Italia Star (+0,58%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è sceso a 2,37 miliardi di euro, rispetto ai 2,45 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 715.120.091 azioni (623.169.136 nella seduta di ieri). Su 359 titoli trattati, 188 hanno terminato la giornata con un rialzo, mentre le performance negative sono state 152; invariate le rimanenti 19 azioni.

L’euro è tornato sopra gli 1,12 dollari.

Vendite sui bancari. Secondo gli analisti di Berenberg, gli istituti italiani avrebbero necessità di un’ulteriore rafforzamento patrimoniale, per un ammontare tra i 40 e i 90 miliardi di euro di capitale aggiuntivo.

Prese di beneficio per il BancoBPM (-2,96% a 3,018 euro), dopo il rally registrato nelle ultime due sedute. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 17 maggio Invesco LTD è diventato uno dei maggiori azionisti dell’istituto con una quota del 3,13% del capitale; la partecipazione è detenuta in gestione non discrezionale del risparmio. Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che Marshall Wace ha ridotto allo 0,4% lo “short” sul BancoBPM.

Segno meno anche per IntesaSanpaolo (-0,82% a 2,664 euro). Gli analisti di Jefferies hanno alzato il target price sull’istituto, portandolo da 2,7 euro a 2,9 euro, apprezzando la solidità patrimoniale della banca e il rendimento garantito dal dividendo. Tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, dopo il rialzo messo a segno dal titolo negli ultimi tre mesi.

In frazionale ribasso Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier è sceso dello 0,53% a 16,79 euro. Jefferies ha incrementato il prezzo obiettivo su Unicredit, portandolo da 17,2 euro a 19,7 euro. Gli esperti considerano il titolo della banca una delle migliori opportunità di investimento nel settore in Europa.

Male UBI Banca (-2,53% a 3,694 euro). Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che PDT Partners ha incrementato la posizione corta sull’istituto, portandola dallo 0,5% allo 0,6%. Al contrario, Marshall Wace ha ridotto allo 0,49% lo "short" su UBI Banca.

BPER Banca ha limitato i danni (-0,13% a 4,664 euro). Gli analisti di Goldman Sachs hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sull’istituto, portandolo da 5 euro a 5,1 euro.

Pessima giornata per Saipem (-3,1% a 3,808 euro). Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che Marshall Wace ha incrementato la posizione corta sulla società di ingegneristica, portandola dall'1,2% all’1,3%.

Anche oggi in forte ribasso Salvatore Ferragamo (-4,43% a 25,66 euro). Il management dell’azienda ha confermato un outlook "cauto" per il 2017, precisando che l’esercizio in corso "sarà un anno di transizione, durante il quale proseguiranno gli interventi volti a migliorare l’attività di sviluppo prodotto, razionalizzare la gestione nell’area retail e normalizzare il livello degli stock". Intanto, gli analisti di Mediobanca hanno tagliato da 29,7 euro a 26,5 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio, portandolo da “Outperform” (farà meglio del mercato) a “Neutrale”.

Da segnalare il forte rialzo messo a segno da Risanamento (+19,5% a 0,0392 euro). MF ha segnalato che il progetto dell’area di Santa Giulia alle porte di Milano potrebbe generare ricavi per circa 2,5 miliardi di euro.