Il FTSEMib resta positivo. Si ferma Generali, scende IntesaSP

Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la Consob potrebbe convocare nelle prossime il management delle due società. Seduta brillante per Mediobanca e Unicredit

di Edoardo Fagnani

25 gen 2017 ore 12:39

Indici in rialzo per Piazza Affari e per le principali borse europee. In forte progresso la borsa di Francoforte, nonostante nel mese di gennaio l’indice IFO in Germania sia peggiorato a 109,8 punti, dai 111 punti del mese di dicembre; il dato è stato anche inferiore alla stima degli analisti.

Alle 12.40 il FTSEMib era in rialzo dello 0,23% a 19.545 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,16%. Variazioni frazionali il FTSE Italia Mid Cap (-0,32%) e per il FTSE Italia Star (+0,25%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva sfiorato i 2 miliardi di euro.

L’euro si è riportato a 1,075 dollari.

Si è fermata la corsa di Generali, dopo il rally registrato nelle ultime due sedute; il titolo della compagnia triestina registra un calo dello 0,13% a 15,4 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la Consob potrebbe convocare nelle prossime il management di Generali e di IntesaSanpaolo (-2,53% a 2,234 euro). La commissione vorrebbe avere chiarimenti in merito alle indiscrezioni sul possibile ingresso della banca nel capitale della compagnia assicurativa. Intanto, IntesaSanpaolo ha confermato, in coerenza con il Piano di Impresa 2014-2017, il proprio interesse industriale per la crescita nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie, anche con possibili partnership internazionali. Di conseguenza, il management della banca valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena, incluse quelle proposte dalle banche d’affari, secondo stringenti criteri di preservazione della leadership di adeguatezza patrimoniale e coerentemente con la politica di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti. In quest’ottica, il management di IntesaSanpaolo ha precisato che valuta con attenzione ogni possibile opportunità di rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. Queste opportunità, incluse possibili combinazioni industriali con Generali, sono oggetto di valutazioni in corso da parte del management. Intanto, gli analisti di Equita sim hanno alzato da 15 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Generali, in seguito alla modifica dei parametri di valutazione della compagnia; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Promozione completa da Banca Akros, che ha aumentato da 14,4 euro a 17 euro il target price e ora consiglia di accumulare le azioni in portafoglio. La stessa Banca Akros ha peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio su IntesaSanpaolo, non escludendo una revisione della politica dei dividendi nel caso si concretizzasse l’interesse per Generali; gli esperti hanno confermato il target price di 2,8 euro.

Giornata brillante per Mediobanca (+2,52% a 8,735 euro). Gli analisti di Equita sim e Banca Akros ritengono che l’istituto di Piazzetta Cuccia possa rivestire un ruolo da protagonista in eventuali operazioni straordinarie su Generali.

Seduta decisamente positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier balza del 6,19% a 28,63 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters la Fondazione CRT dovrebbe sottoscrivere la quota di competenza dell’aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit. Al momento l’ente è accreditato di circa il 2,5% del capitale dell’istituto; di conseguenza l’esborso sarebbe nell’ordine dei 320-330 milioni di euro.

UBI Banca sale dell’1,46% a 3,612 euro. L’agenzia Moody’s ha confermato il Long-term Senior Debt Rating sull’istituto, fissato a “Baa3”; il giudizio conferma la banca tra gli emittenti non speculativi. Gli esperti ritengono che l’acquisizione di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti non andrà a modificare il profilo di credito di UBI Banca. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “stabili”.

YOOX Net a Porter Group cede il 5,4% a 24,34 euro. Gli analisti di Exane hanno tagliato da 27 euro a 20 euro il target price sulla società, ipotizzando uno scenario maggiormente competitivo per l’azienda; gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio, portandolo da “Neutrale” ad “Underperform” (farà peggio del mercato).

Moncler sale dell’1,83% a 18,36 euro. Gli analisti di Citigroup hanno incrementato da 17,1 euro a 20,9 euro il prezzo obiettivo sul gruppo dei piumini, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.