Piazza Affari amplia i rialzi

Amplia i rialzi Piazza Affari a poco più di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni. A spingere le contrattazioni il progresso dei bancari. Bene STM, Saipem e Telecom. In rosso Atlantia

di Mauro Introzzi

25 apr 2017 ore 16:00

Amplia i rialzi Piazza Affari a poco più di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni. A spingere le contrattazioni il progresso dei bancari, UBI Banca, BancoBPM e Unicredit su tutti. Pochi gli spunti, come spesso avviene nelle giornate festive di borsa aperta. Tra i big del listino spiccano i progressi di STM, Saipem e Telecom Italia. In difficoltà Atlantia.



Il FTSEMib sale dello 0,7% a 20.829 punti mentre l'All Share guadagna lo 0,7%. In rialzo anche il Mid Cap (+0,67%) e lo Star (+0,9%). Scarsi i volumi, complice il clima festivo. Alle 16 il controvalore degli scambi è pari a circa 1,78 miliardi di euro.

Consulta le quotazioni del titoli principali

Tra i bancari, protagonisti ieri, sale del 2,46% Unicredit mentre IntesaSanpaolo avanza dell'1,92%. Più ampio il progresso di UBI Banca, in salita del 3,78% a 4,068 euro. UBS ha avviato la copertura sul titolo dell'istituto con un giudizio "buy" (acquistare) e un target price di 4,65 euro. Bene anche BancoBPM (+2,73%).

Tra gli altri da segnalare i buoni rialzi di STM (+3,05%), Saipem (+3,31%) e Telecom Italia (+2,14%).

In calo di Atlantia (-1,91%), oggetto di una bocciatura. Mentre i vertici del gruppo, e i suoi advisor, sono - secondo indiscrezioni - alle prese con l'architettura dell'operazione di integrazione con gli spagnoli di Abertis gli esperti di UBS hanno deciso di rivedere al ribasso la raccomandazione sul titolo portandola a "neutrale" dal precedente "buy" (acquistare).

Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di CTI Biopharma (+9,65%). Il gruppo ha raggiunto con Servier un'intesa per espandere l’accordo di licenza e collaborazione in essere per PIXUVRI® (pixantrone). Servier deterrà i diritti su PIXUVRI in tutti i mercati eccetto gli Stati Uniti, dove CTI Biopharma manterrà i diritti di commercializzazione. Servier pagherà a CTI BioPharma 12 milioni dieuro con il potenziale per CTI BioPharma di ricevere 76 milioni in ulteriori pagamenti milestone legati alle vendite e a questioni regolamentari, così come royalties sulle vendite nette del prodotto.