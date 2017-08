Il FTSEMib resta in frazionale rialzo. FCA incerta

Riflettori accesi sui discorsi di Janet Yellen e Mario Draghi all’annuale simposio a Jackson Hole. Le azioni del gruppo guidato da Sergio Marchionne sono invariate

di Edoardo Fagnani

25 ago 2017 ore 15:29

Piazza Affari e le principali borse europee registrano rialzi frazionali a metà pomeriggio. Riflettori accesi sui discorsi di Janet Yellen (FED) e Mario Draghi (BCE) all’annuale simposio a Jackson Hole. MF non esclude che dai due discorsi – in particolare quello del numero uno della BCE – potrebbero non emergere novità in merito alla futura politica monetaria della banca centrale.

Alle 15.30 il FTSEMib era in rialzo dello 0,3% a 21.795 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,29%. Progressi frazionali anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%) e il FTSE Italia Star (+0,52%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 850 milioni di euro.

L’euro è tornato sopra gli 1,18 dollari.

Fiat Chrysler Automobiles in altalena, dopo il rally registrato nelle ultime due sedute. Le azioni del gruppo guidato da Sergio Marchionne sono invariate a 12,49 euro. Il Corriere della Sera ha segnalato che il rally degli ultimi giorni ha portato l’attenzione della Consob, che avrebbe acceso un faro sul titolo dopo le indiscrezioni (smentite) di un interesse del gruppo cinese Great Wall. Secondo il quotidiano la priorità del gruppo ora sarà sull’elaborazione del nuovo piano industriale, che sarà annunciato nel secondo semestre del 2018; solo dopo l’azienda dovrebbe iniziare a valutare il riassetto del gruppo. Intanto, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Fiat Chrysler Automobiles starebbe valutando un’alleanza con Volkswagen nella produzione di veicoli leggeri. Gli analisti di MainFirst Bank hanno alzato il prezzo obiettivo sul gruppo guidato da Sergio Marchionne, portandolo da 12,5 euro a 16 euro. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Buone performance per i bancari.

Intonazione positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è in rialzo dell’1,25% a 17,76 euro.

In ripresa Saipem (+0,86% a 3,06 euro), dopo il calo subito dal titolo nelle ultime sedute.

Luxottica sale dello 0,17% a 48,23 euro. Gli analisti di Morgan Stanley hanno tagliato da 65 euro a 60 euro il prezzo obiettivo sulla società. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Overweight” (sovrappesare).