Il FTSEMib si conferma in rialzo. Balzo di Saipem

La società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017. Ottima giornata anche per Italgas, Luxottica e FinecoBank. Unicredit sopra la parità

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 12:40

Piazza Affari e le principali borse europee registrano rialzi frazionali a metà giornata. Gli analisti di Amundi hanno segnalato che la liquidità è ancora abbondante e ciò spiega perché la volatilità è così bassa. "Tuttavia, questo secondo fattore diventerà meno favorevole man mano che verranno ridotte le misure di quantitative easing, come è intenzione di tutte le banche centrali più importanti", hanno evidenziato gli esperti.

Alle 12.40 il FTSEMib era in rialzo dello 0,55% a 22.503 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,48%. Segno meno, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (-0,03%) e il FTSE Italia Star (-0,02%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato il miliardo di euro.

L’euro si conferma a 1,175 dollari.

Seduta brillante per Saipem (+10,2% a 3,582 euro). La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a 6,87 miliardi di euro, in calo del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine operativo lordo adjusted si è attestato a 795 milioni di euro, in calo del 20,3% rispetto ai 997 milioni dei primi 3 trimestri del 2016. Il risultato netto ha evidenziato un rosso pari a 57 milioni di euro, in contrazione rispetto ai quasi 2 miliardi di euro di perdita dei primi nove mesi del 2016. Il risultato netto adjusted è stato pari a 151 milioni di euro, in flessione del 24,5% rispetto ai 200 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Saipem ha confermato le stime per l’intero 2017. La società di ingegneristica prevede di chiudere l’esercizio con ricavi per circa 9,5 miliardi di euro, un margine operativo lordo nell’ordine del miliardo di euro e un utile netto adjusted di 200 milioni. A fine anno l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi a circa 1,3 miliardi di euro, mentre gli investimenti tecnici dovrebbero collocarsi a circa 300 milioni.

Italgas balza del 4,18% a 5,14 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti sulla società dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Gli analisti di Société Générale e di Kepler Cheuvreux hanno aumentato il target price sull’azienda, portandolo rispettivamente a 5,47 euro e a 5,3 euro, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2017/2018; gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato il rating “Buy” (acquistare). Anche MainFirst ha incrementato il prezzo obiettivo su Italgas, portandolo rispettivamente a 5,4 euro. gli esperti hanno confermato il giudizio “Outperform” (farà meglio del mercato).

Banche sotto i riflettori. La Consob ha dato il via libera alla riammissione delle azioni del Monte dei Paschi di Siena a Piazza Affari. L’istituto senese tornerà alle contrattazioni il 25 ottobre.

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier sale dello 0,76% a 17,25 euro. La banca ha diffuso i risultati preliminari dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con un utile netto di 4,67 miliardi di euro, risultato che si confronta con gli 1,77 miliardi ottenuti nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Nel solo terzo trimestre l’utile netto è stato pari a 2,82 miliardi di euro, triplicando i 945 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2016. Il risultato netto rettificato (escludendo la vendita di Pioneer e un componente non operativo e non ricorrente della divisione Non Core) è pari a 838 milioni. Il CET1 ratio fully loaded è atteso essere superiore al 13,5% alla fine di settembre 2017.

FinecoBank registra un rialzo del 5,04% a 7,71 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. La compagnia ha comunicato i risultati preliminari dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con un utile netto normalizzato di 156,9 milioni di euro, in aumento dell’8% rispetto ai 145,6 milioni ottenuti nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Nel solo terzo trimestre l’utile netto normalizzato è stato pari a 52,7 milioni di euro, poco oltre i 52,6 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2016.

Luxottica guadagna il 4,98% a 47,61 euro. La società ha comunicato di aver chiuso il terzo trimestre con un fatturato consolidato pari a 2,15 miliardi di euro, in rialzo dello 0,8% a cambi costanti e in calo del 3,5% a cambi correnti rispetto al terzo trimestre 2016. Gli analisti indicavano ricavi per 2,17 miliardi di euro. Nei primi nove mesi dell'anno il giro d'affari è stato pari a 7,06 miliardi di euro, in salita dell'1,5% a cambi costanti e dell'1,7% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2016. Sulla base di questi conti e delle prospettive per la restante parte dell'anno, il management ha confermato il suo outlook per l'intero 2017. Dopo la diffusione dei dati sul fatturato gli analisti di Goldman Sachs hanno ridotto da 51,15 euro a 50 euro il target price su Luxottica; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Stessa indicazione da Banca Akros, che ha tagliato da 56,69 euro a 54 euro il prezzo obiettivo sull’azienda; gli analisti hanno confermato l’indicazione di accumulare le azioni in portafoglio.

Fiat Chrysler Automobiles passa in positivo. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne è in rialzo dell’1,06% a 14,31 euro. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione dell’azienda per l’esame dei risultati del terzo trimestre del 2017.

Telecom Italia cede l’1,62% a 0,7595 euro. Banca Akros ha limato da 1,15 euro a 1,12 euro il prezzo obiettivo sulla compagnia telefonica, in seguito alla riduzione delle finanziarie per i prossimi trimestri. Tuttavia, gli esperti hanno confermato l’indicazione di accumulare le azioni in portafoglio.

Male Brembo (-4,25% a 13,98 euro). Kepler Cheuvreux ha limato da 14,5 euro a 14 euro il target price sulla società bergamasca, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

DADA perde lo 0,15% a 4,01 euro. Dali Holdings Limitedbha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione in denaro di 11.581.325 azioni ordinarie rappresentative di circa il 69,432% del capitale della società quotata al segmento STAR a un prezzo di 4 euro per azione. L’operazione sarà perfezionata da Dali Holdings con mezzi propri entro la fine di novembre 2017. In seguito al perfezionamento dell’operazione, il veicolo incorporato ai sensi del diritto italiano designato da HgCapital Mercury 2 Nominees Limited per perfezionare l’operazione promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di DADA in circolazione al medesimo prezzo di 4 euro per azione.