Il FTSEMib resta positivo. Nervosa Banca Carige

In rialzo il Monte dei Paschi di Siena: Il Sole24Ore ha riportato le dichiarazioni rilasciate ieri dall’amministratore delegato, Marco Morelli. In progresso Telecom Italia

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 10:03

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali nell'ultima seduta della settimana.

Alle 10.10 il FTSEMib era in rialzo dello 0,47% a 22.502 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,45%. Sopra la parità anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,37%) e il FTSE Italia Star (+0,4%).

L’euro ha superato gli 1,185 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa.

Il focus degli operatori resta sui bancari.

Avvio di seduta nervoso per Banca Carige, dopo i forti ribassi subiti negli ultimi due giorni. Le azioni dell’istituto ligure sono invariate a 0,0108 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale guadagnano l'8,24% a 0,046 euro.

In rialzo il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese registra un progresso del 2,44% a 4,036 euro. Il Sole24Ore ha riportato le dichiarazioni rilasciate ieri dall’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, durante l’audizione davanti alla Commissione d’inchiesta sulle crisi bancarie. Il banchiere ha dichiarato che per tornare a una redditività sostenibile e recuperare le quote di mercato perdute all’istituto senese serviranno degli anni. Dopo il piano di salvataggio che ha visto lo Stato fare il suo ingresso nel capitale con una quota del 68% circa iniziano, secondo quanto riportato da Il Sole24Ore, ad arrivare del segnali positivi. A tal proposito Morelli ha detto che la raccolta, precipitata nel 2016 e con un picco a dicembre, dopo l’esito del referendum costituzionale, sta recuperando più velocemente del previsto e ha un segno positivo di 11 miliardi di euro (a fine settembre).

Prosegue il trend positivo di Telecom Italia (+1,31% a 0,732 euro). Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore il gruppo telefonico avrebbe smentito che l’amministratore delegato Amos Genish abbia parlato di separazione della rete al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che ha incontrato due volte nell’ultimo mese. Il quotidiano finanziario ha segnalato che alla base del risultati di ieri ci sarebbe lo scenario dello spin-off della rete, corroborato della notizia che “il progetto di scorporo sarà portato all’esame del consiglio, chiamato il 5 dicembre a discutere le linee strategiche del gruppo”.

Ottimo avvio di giornata per Mediaset (+5,66% a 3,25 euro). Gli operatori collegano il rally del titolo del gruppo del Biscione con le indiscrezioni riportare da Il Messaggero relative a possibile accordo commerciale con Telecom Italia per la fornitura di contenuti alla piattaforma TIM Vision. Il controvalore dell’accordo sarebbe pari a 600 milioni di euro, distribuiti in sei esercizi. Inoltre, Vivendi potrebbe pagare una cifra di 700 milioni di euro per chiudere la querelle relativa a Mediaset Premium.