Il FTSEMib resta positivo: Generali e Mediobanca superstar

La compagnia triestina ha comunicato di avere acquisito i diritti di voto su 505 milioni di azioni di IntesaSanpaolo, pari al 3,01% del capitale. Brillano FCA e Alerion

di Edoardo Fagnani

24 gen 2017 ore 16:05

Piazza Affari e le principali borse europee in territorio positivo. Secondo Carmignac l’azionario resterà il settore favorito anche nell'anno appena iniziato, almeno finché i tassi dei bond non saliranno.

Alle 16.05 il FTSEMib era in rialzo dello 0,86% a 19.496 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,77%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%) e per il FTSE Italia Star (-0,1%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 2,8 miliardi di euro.

L’euro si conferma a oltre i 1,075 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Generali sempre sotto i riflettori, dopo il forte rialzo messo a segno ieri; il titolo della compagnia triestina balza del 9,75% a 15,64 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo in avvio di giornata. Generali ha comunicato di avere acquisito i diritti di voto su 505 milioni di azioni di IntesaSanpaolo (-4,67% a 2,28 euro), pari al 3,01% del capitale. L'operazione è avvenuta tramite una operazione di prestito titoli. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari su Generali. Mediobanca ha alzato da 15,5 euro a 17 euro il prezzo obiettivo sulla compagnia triestina, confermando il rating “Outperform” (farà meglio del mercato). Equita sim, invece, ha migliorato il giudizio e ora consiglia l’acquisto delle azioni, in seguito al maggiore appeal speculativo sul titolo.

Da segnalare anche l’ottima performance di Mediobanca (+6,82% a 8,62 euro). Piazzetta Cuccia, infatti, è il primo azionista di Generali con una quota del 13% del capitale. Di conseguenza, se la compagnia triestina diventasse oggetto di un’operazione straordinaria il ruolo di Mediobanca sarebbe primario.

Qualche spunto tra gli altri bancari. Gli analisti di Equita sim hanno migliorato il giudizio sul comparto, portandolo da “Underweight” (sottopesare) a “Neutrale”; secondo gli esperti il mercato ha già prezzato i rischi all’interno del settore.

BPER Banca guadagna lo 0,27% a 5,625 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 16 gennaio Norges Bank ha ridotto la partecipazione detenuta nel capitale dell’istituto, portandola dal 3,022% al 2,959%.

Banca Carige è in rialzo del 9,25% a 0,4239 euro. MF ha segnalato che oggi si terrà un consiglio di amministrazione della banca ligure per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori legati alla riorganizzazione dell’istituto. Il documento strategico sul piano industriale e sul programma di smaltimento delle sofferenze potrebbe essere poi pronto entro il 21 febbraio. Banca Carige punterebbe a target aggressivi su ricavi e contenimento dei costi. Per quanto riguarda la cartolarizzazione, l’operazione da un miliardo (che vede Prelios Credit Servicing nel ruolo di servicer) punta a garantire all’istituto un prezzo intorno al 30-31% del valore nominale, in linea con quello registrato nella recente cartolarizzazione con Gacs della Popolare di Bari.

Fiat Chrysler Automobiles guadagna il 4,76% a 10,01 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sul gruppo guidato da Sergio Marchionne, portandolo da 16,5 euro a 19,7 euro, ipotizzando una forte crescita della generazione di cassa nei prossimi esercizi. La stessa banca d’affari ha incrementato da 9 euro a 10,6 euro il target price su CNH Industrial (+1,04% a 8,75 euro) in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per i prossimi esercizi. Gli esperti hanno confermato le due società nella propria lista di titoli da acquistare con convinzione.

AlerionCleanpower guadagna il 2,86% a 2,95 euro. Il consiglio di amministrazione di FRI-EL Green Power ha deliberato di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto 30.782.275 azioni ordinarie della società quotata, pari al 70,64% del capitale, dedotte le 12.796.729 azioni detenute tramite la società controllata FGPA. Per ciascuna azione portata in adesione, l’offerente riconoscerà agli azionisti un corrispettivo rappresentato da uno strumento finanziario partecipativo di natura obbligazionaria di nuova emissione avente valore nominale pari a 3 euro.