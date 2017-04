Balzo delle borse dopo le elezioni francesi. Banche superstar

Apertura decisamente positiva per Piazza Affari (nonostante Fitch e dove si staccano i primi dividendi) e le borse del Vecchio Continente dopo le urne francesi. Banche superstar

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 09:14

Avvio di settimana decisamente positivo per le principali borse del Vecchio Continente. I mercati europei stanno beneficiare dell’esito delle elezioni in Francia. Dal primo turno delle presidenziali transalpine sono usciti vincitori il leader del movimento En Marche! Emmanuel Macron (con il 23,9% - secondo i dati più recenti) e la numero uno del Front National Marine Le Pen (al 21,4%). I due candidati si affronteranno nel ballottaggio del prossimo 7 maggio. Grandi sconfitti i repubblicani, con François Fillon e la sinistra radicale. Tonfo, infine, per i socialisti. Affluenza al 77,3%.

Così Milano e Parigi salgono di quasi 4 punti percentuali principalmente grazie alle banche.

Brutte notizie, intanto, dalle agenzie di rating. Venerdì l’agenzia Fitch ha peggiorato di un livello il rating sul debito sovrano dell’Italia, portandolo da "BBB+" a "BBB"; tuttavia, il giudizio conferma la Repubblica Italiana tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano "stabili". Gli esperti segnalano la debole crescita economica italiana e l'elevato livello del debito pubblico che espone il paese a eventuali shock sfavorevoli.





Il FTSEMib avanza del 3,42% a 20.416 punti mentre l'AllShare sale del 3,15%. Bene anche Star (+1,51%) e MidCap (+1,4%).

In scia all'esito delle elezioni francesi Kepler Cheuvreux ha alzato da "neutrale" a "overweight" (sovrappesare) il suo giudizio sulle banche europee. Proprio le banche guidano Piazza Affari. Unicredit sale di quasi il 10% a 15 euro mentre UBI Banca avanza del 7,09%. Molto bene anche BancoBPM (+6,84%).



In Italia la prima vera giornata dei dividendi. Tra i grandi del FTSEMib staccano Banca Mediolanum (0,24 euro; saldo), CNH Industrial (0,11 euro), ENI (0,4 euro; saldo), Ferrari (0,635 euro), FinecoBank (0,28 euro), Prysmian (0,43 euro), Recordati (0,35 euro; saldo). Fuori dal paniere principale, invece, staccano Autostrade Meridionali (0,6 euro), De Longhi (0,8 euro), Piaggio (0,055 euro) e Servizi Italia (0,15 euro).

Wall Street ha terminato l’ultima seduta della settimana con ribassi frazionali. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,15% a 20.548 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,3% a 2.349 punti). Segno meno per il Nasdaq, che ha perso lo 0,11% a 5.911 punti. Pessima giornata per General Electric (-2,33% a 29,57 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.





Avvio di settimana positivo per Tokyo. La borsa giapponese ha visto i principali indici crescere di più di un punto percentuale. Il Nikkei, che raggruppa i primi 225 titoli nipponici, ha guadagnato l'1,37% a 18.876 punti.