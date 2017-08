Il FTSEMib guadagna l'1%. Prosegue il rally di FCA

Oggi ha preso il via l’annuale simposio a Jackson Hole, che vedrà come appuntamenti cardine i discorsi di Janet Yellen (FED) e Mario Draghi (BCE) in agenda per domani

di Edoardo Fagnani

24 ago 2017 ore 12:49

Piazza Affari e le principali borse europee in territorio positivo a metà giornata. Oggi ha preso il via l’annuale simposio a Jackson Hole, che vedrà come appuntamenti cardine i discorsi di Janet Yellen (FED) e Mario Draghi (BCE) in agenda per domani.

Alle 12.50 il FTSEMib registrava un rialzo dell’1,1% a 21.858 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l’1%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,31%) e il FTSE Italia Star (+0,38%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco superiore ai 900 milioni di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,18 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Prosegue il rally di Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne balza del 5,03% a 12,74 euro. L’agenzia di stampa internazionale Bloomberg ipotizzava ieri lo scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per creare il polo del lusso italiano. Altre indiscrezioni circolate ieri indicavano che ben prima di questi futuribili scenari sarebbero ormai maturi i tempi per lo spin off della componentistica, con la cessione di Magneti Marelli e Comau. Infine secondo La Repubblica "da New York e da Pechino fonti autorevoli confermano l’interesse dei cinesi di Great Wall per il marchio Jeep". Intanto, gli analisti di Banca Akros hanno alzato da 13 euro a 16,5 euro il target price su Fiat Chrysler Automobiles, incorporando nel modello di valutazione l’ipotesi di scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati, oltre allo spin-off delle attività di componentistica. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Segno più anche per la controllante EXOR (+3,38% a 55,1 euro).

Intonazione positiva per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è in rialzo dell’1,68% a 17,59 euro.

Bene anche UBI Banca (+1,64% a 3,974 euro). Gli analisti di Barclays hanno ritoccato al rialzo il prezzo obiettivo sull’istituto, portandolo da 3,9 euro a 4 euro. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Equalweight” (neutrale).

Il Monte dei Paschi resta sospeso dalle contrattazioni. MF ha ripreso un'analisi di Equita Sim sull’istituto senese. La banca, sul mercato over the counter, ha una valutazione compresa tra i 4,7 e i 5 miliardi di euro (tra i 4,15 e i 4,35 euro per azione), un prezzo che sconta un multiplo price/earning (prezzo/utili) di 15/16 volte e che a Equita Sim pare corretto.

Atlantia registra un frazionale rialzo dello 0,34% a 26,93 euro. Secondo quanto riportato da MF la ACS di Florentino Perez starebbe studiando il lancio di una controfferta su Abertis. Il gruppo spagnolo avrebbe offerto 17 euro per azione per rilevare l’azienda iberica, rispetto ai 16,5 euro messi sul piatto dalla concessionaria autostradale italiana.