FTSEMib sotto la parità in avvio. Debole Carige

Oggi Wall Street resterà chiusa in occasione della festività del Thanksgiving Day. Ottimo avvio di giornata per il Creval. In frazionale ribasso il Monte dei Paschi di Siena

di Edoardo Fagnani

23 nov 2017 ore 09:07

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta odierna con ribassi frazionali. Oggi Wall Street resterà chiusa in occasione della festività del Thanksgiving Day.

Alle 09.10 FTSEMib registrava una flessione dello 0,41% a 22.223 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,42%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,53%) e il FTSE Italia Star (-0,59%).

Wall Street senza direzione nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha registrato un minimo rialzo dello 0,07% a 6.867 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.875 punti. Segno meno, invece, per l’S&P500 (-0,08% a 2.597 punti). In rosso anche il Dow Jones che ha ceduto lo 0,27% a 23.526 punti. Riflettori puntati su Deere & Co. (+4,32% a 145,25 dollari) e su Hewlett Packard Enterprise (-7,22% a 13,1 dollari), dopo la diffusione dei risultati trimestrali.

Oggi la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

L’euro ha sfiorato gli 1,185 dollari.

Bancari sempre protagonisti a Piazza Affari.

Partenza negativa per Banca Carige. Le azioni dell’istituto ligure sono in ribasso dello 0,88% a 0,0112 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale perdono l’8,68% a 0,0694 euro.

Ottimo avvio di giornata per il Creval. Il titolo dell’istituto registra un progresso del 4,38% a 1,477 euro.

In frazionale ribasso il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese è in flessione dello 0,35% a 3,994 euro. Il Tesoro, il principale azionista della banca con una quota di circa il 68%, ha scelto di non cambiare i vertici dell’istituto senese confermando il presidente Alessandro Falciai, l’amministratore delegato Marco Morelli e quattro consiglieri uscenti. Intanto, La Repubblica ha ricordato che i prossimi consiglieri saranno 15: oltre ai 12 del Tesoro ce ne saranno 3 indicati da Generali, secondo azionista - con il 4% - dopo la conversione forzosa di bond subordinati.

Atlantia inizia la giornata con un ribasso dello 0,29% a 27,28 euro. Il Sole24Ore ha scritto che la concessionaria autostradale starebbe valutando diverse opzioni sul tavolo per rilanciare sull’offerta di Acs-Hochtief su Abertis. Allo studio ci sarebbe l’ipotesi di “trasformare l’attuale proposta contanti-carta in un’offerta tutta cash, oppure mantenere la struttura invariata e agire solo sull’asticella del prezzo”. Secondo il quotidiano l’opzione più probabile è quella di mantenere in vita l’attuale composizione dell’offerta agendo solo sulla parte cash.