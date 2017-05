Piazza Affari si conferma in rialzo

I mercati non risentono del presunto attentato terroristico a Manchester, che ha causato la morte di 22 persone. Andamento decisamente positivo per Unicredit e per BancoBPM

di Edoardo Fagnani

23 mag 2017 ore 12:47

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in frazionale progresso a metà giornata. I mercati non risentono del presunto attentato terroristico a Manchester, che ha causato la morte di 22 persone.

Alle 12.40 il FTSEMib era in rialzo dello 0,64% a 21.456 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,61%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%) e il FTSE Italia Star (+0,53%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a un miliardo di euro.

L’euro ha toccato gli 1,125 dollari.

Ottime performance per i bancari.

In rialzo di oltre un punto percentuale Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale dell’1,07% a 16,96 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 18 maggio Norges Bank è tornata a essere uno dei maggiori azionisti di riferimento di Unicredit. L’istituto norvegese è accreditato del 3,183% del capitale della banca italiana.

Performance migliore per il BancoBPM (+4,04% a 2,938 euro). Gli analisti di Barclays hanno alzato da 2,9 euro a 3,3 euro il prezzo obiettivo sull’istituto, in seguito all’incremento delle stime sull’utile netto per il triennio 2017/2019. Gli esperti hanno anche migliorato il giudizio, portandolo da “Equalweight” a “Overweight” (sovrappesare).

Enel registra un minimo rialzo dello 0,08% a 4,734 euro. Il colosso elettrico ha comunicato che la controllata Enel Finance International ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari, pari a un controvalore complessivo di circa 4,5 miliardi di euro. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari.





Telecom Italia recupera lo 0,69% a 0,877 euro. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che dal 16 maggio Jp Morgan detiene una partecipazione aggregata indiretta nella compagnia pari al 4,955% del capitale. Nel dettaglio, l'1,805% è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni, l’1,781% a una partecipazione potenziale, l'1,242% ad altre posizioni lunghe con regolamento fisico e lo 0,127% ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.

STM sale dello 0,35% a 14,41 euro. Gli analisti Equita sim hanno tagliato da 16,2 euro a 14,7 euro il target price sulla società italofrancese, in seguito alla riduzione della stima sulla marginalità per il triennio 2017/2019. Gli esperti hanno anche peggiorato il giudizio, portandolo da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere), in seguito al rialzo messo a segno dal titolo da inizio anno.

Emak registra una flessione del 3,52% a 1,784 euro. Yama ha completato la cessione di 16.400.000 azioni ordinarie della società quotata al segmento STAR, corrispondenti al 10% circa del capitale, a un prezzo unitario di 1,71 euro per azione, per un valore complessivo pari a circa 28 milioni di euro. Emak aveva terminato la seduta di ieri a 1,849 euro.