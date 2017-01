FTSEMib in rosso: brilla Generali

Secondo alcune indiscrezioni di stampa IntesaSanpaolo potrebbe rilevare una quota della compagnia triestina, affiancata Allianz. In altalena i bancari: scende Unicredit

di Edoardo Fagnani

23 gen 2017 ore 16:00

Avvio di settimana all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari e per le principali borse europee.

Alle 16.00 il FTSEMib registrava un frazionale ribasso dello 0,48% a 19.386 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in ribasso dello 0,43%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,16%) e per il FTSE Italia Star (+0,06%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi aveva superato gli 1,85 miliardi di euro.

L’euro oscilla tra gli 1,07 e gli 1,075 dollari.

Ottima giornata per Generali (+5,76% a 14,5 euro). Secondo indiscrezioni di stampa gli asset del colosso assicurativo guidato da Philippe Donnet potrebbero interessare alla tedesca Allianz. Tra i possibili cacciatori di una quota del Leone di Trieste ci sarebbe anche IntesaSanpaolo, anche al fianco della stessa Allianz. Il colosso tedesco e l’istituto hanno precisato che non commentano indiscrezioni di mercato. Nel frattempo sarebbe imminente (sempre secondo rumor di stampa) l'uscita dalla compagine manageriale di Alberto Minali, direttore generale ed ex responsabile finanziario del gruppo.

In altalena i bancari.

In rosso Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier perde il 2,64% a 26,18 euro. Da oggi è effettivo il raggruppamento azionario della banca, nel rapporto di una nuova azione ogni dieci vecchi titoli. Il prezzo di chiusura di venerdì, pari a 2,69 euro, è stato rettificato a 26,9 euro.

Intonazione negativa per il BancoBPM; il titolo cede l'1,17% a 2,866 euro. L’istituto ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza aventi natura chirografaria. Il portafoglio ceduto comprende circa 1800 posizioni per un valore nominale complessivamente pari a circa 641 milioni di euro, senza alcun impatto negativo sul conto economico. La cessione comporta il reale e definitivo trasferimento dei rischi di credito connessi alle partite cedute. Il portafoglio è stato acquistato da Marte SPV, veicolo di proprietà di Hoist Finance, istituto finanziario quotato al NASDAQ di Stoccolma.

IntesaSanpaolo è in ribasso del 2,59% a 2,406 euro. L'agenzia DBRS ha ridotto di un livello il rating per il lungo termine assegnato a IntesaSanpaolo, portandolo da A (low) a BBB (high), e ha confermato il rating per il breve termine R-1 (low). L’azione segue quella analoga riguardante i rating della Repubblica Italiana, resa nota da DBRS la scorsa settimana. I giudizi assegnati alla banca sono ora allineati ai rating della Repubblica Italiana. Le prospettive sui rating per i prossimi trimestri sono "stabili".

BPER Banca perde l'1,65% a 5,65 euro. CorrierEconomia, l’inserto economico settimanale del Corriere della Sera, ha scritto che l’istituto sarebbe pronto a chiudere su CariFerrara. Una volta finalizzata questa operazione l’istituto potrebbe muoversi nella direzione di un’aggregazione strategica di ben diverse dimensioni. BPER Banca guarderebbe al Creval, con cui si potrebbe creare quello che sarebbe il sesto gruppo creditizio nazionale.

Il Monte dei Paschi di Siena continua a restare sospeso dalle contrattazioni. L'agenzia DBRS ha ridotto di un livello il rating sui bond emessi dal Monte dei Paschi di Siena e garantiti dal Tesoro, portandolo da A (low) a BBB (high). L’azione segue quella analoga riguardante i rating della Repubblica Italiana, resa nota da DBRS la scorsa settimana. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "stabili".

Enel cede l'1,55% a 4,076 euro. Oggi la società elettrica ha staccato l’acconto sul dividendo 2017 (relativo all’esercizio 2016); l’ammontare della cedola è di 0,09 euro.

Telecom Italia cede lo 0,65% a 0,8405 euro. Gli analisti di Raymond James hanno alzato a 1,08 euro il target price sulla compagnia telefonica; gli esperti hanno migliorato il giudizio e ora consigliano caldamente l’acquisto delle azioni, ipotizzando un’accelerazione della crescita dei ricavi e l’effetto positivo dai tassi di cambio.