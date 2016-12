FTSEMib positivo. MPS sospesa

Ieri il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che l’aumento di capitale, lanciato lunedì 19 dicembre, non ha avuto successo. Avvio positivo per Unicredit e Mediaset

di Edoardo Fagnani

23 dic 2016 ore 09:16

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano l’ultima seduta della settimana con rialzi frazionali.

Il FTSEMib sale dello 0,7%, mentre il FTSE Italia All Share è in progresso dello 0,63%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%) e il FTSE Italia Star (+0,3%).

Indici in frazionale calo a Wall Street nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha perso lo 0,12% a 19.919 punti. Variazione simile per l’S&P500 (-0,19% a 2.261 punti). In rosso anche il Nasdaq che ha lasciato sul terreno lo 0,44% a 5.447 punti. Performance peggiore per Micron Technology (+12,7% a 23,19 dollari), dopo la diffusione dei dati trimestrali, risultati decisamente migliori delle attese degli analisti.

Oggi la borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

L’euro si conferma a 1,045 dollari, in attesa della diffusione di alcuni dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Il Monte dei Paschi è sospeso dalle contrattazioni, dopo che la Consob ha deliberato lo stop temporaneo dei titoli della banca toscana. Ieri il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato che l’operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non ha avuto successo. In particolare, non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi di euro, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell’operazione. Inoltre, non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella banca toscana, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione. Nella notte è arrivato l’ok, dal Consiglio dei Ministri, al decreto per un fondo da 20 miliardi a favore delle banche in crisi. Il via libera si è reso necessario dopo che il Monte dei paschi di Siena ha preso atto fallimento del suo progetto di ricapitalizzazione da 5 miliardi di euro. Il Tesoro interverrà quindi con un aumento di capitale precauzionale a sostegno della terza banca del Paese, che - secondo quanto ha indicato il ministro Padoan - “potrà così continuare a operare con la piena tranquillità dei risparmiatori e dei dipendenti”. Il Corriere della Sera ha evidenziato che, con l’ingresso dello Stato nell’azionariato, gli azionisti vedranno diluito il loro capitale mentre gli investitori istituzionali che posseggono obbligazioni subordinate vedranno i loro bond convertiti in azioni al 75% del loro valore. Saranno invece tutelati al 100% i piccoli risparmiatori che detengono quei titoli: ai possessori delle Upper Tier II la banca proporrà obbligazioni ordinarie in cambio delle azioni frutto della conversione forzata, e il Tesoro acquisterà le azioni scambiate.

Partenza positiva per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna l’1,54% a 2,896 euro. L’agenzia Fitch ha confermato il rating sulla solidità patrimoniale di Unicredit, fissato a “BBB+”, in seguito alla presentazione del piano industriale al 2019; il giudizio conferma l’istituto tra gli emittenti non speculativi. L’agenzia ha ribadito anche le prospettive sul rating per i prossimi trimestri, fissate a “negative”. Intanto, secondo quanto scritto su Il Sole24Ore, la Qatar Investment Authority starebbe valutando la possibilità di partecipare all’aumento di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro.

Avvio di giornata positivo per Mediaset; il titolo del gruppo del Biscione sale dello 0,7% a 4,028 euro. Vivendi ha incrementato ulteriormente la quota detenuta nel capitale di Mediaset. Il colosso francese è arrivato a detenere i il 28,8% del gruppo del Biscione, pari al 29,94% dei diritti di voto. Vivendi, quindi, è arrivata a un passo dalla soglia per il lancio dell’OPA, fissata al 30%. Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 21 dicembre Marshall Wace ha incrementato lo “short” su Mediaset, portandolo dallo 0,94% all’1,12%.

Stefanel non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo (+12,3% il progresso teorico). La società ha ricevuto da parte di Oxy Capital Italia e Attestor Capital una manifestazione di interesse, non vincolante, a portare avanti le trattative con la società quotata e con i propri creditori finanziari per la realizzazione di un’operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del gruppo. La proposta si inserisce nell’ambito di un accordo, tuttora in negoziazione, che include la ristrutturazione del debito, la ripatrimonializzazione della società, nonché l’iniezione di nuove risorse a supporto dell’implementazione del piano di sviluppo.