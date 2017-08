Il FTSEMIB chiude in rosso. Male i bancari, corre FCA

Il titolo del gruppo automobilistico ha superato quota 12 euro. Spicca il ribasso subito da Unicredit, nonostante l’indicazione positiva di Goldman Sachs

di Edoardo Fagnani

23 ago 2017 ore 18:06

Piazza Affari e le principali borse europee hanno terminato la seduta odierna con ribassi frazionali. Secondo Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, il discorso di Mario Draghi a Jackson Hole in programma per venerdì 25 agosto affronterà le dinamiche economiche globali, ma non la politica monetaria di per sé, rendendo improbabile un annuncio a sorpresa di politica monetaria. “A nostro avviso, la BCE rimarrà cauta al fine di controllare un potenziale disallineamento tra dati reali e comunicazioni che potrebbe portare a un’ulteriore volatilità sui mercati finanziari, specialmente sui mercati di cambio valutari”, ha precisato l’esperto. Fiat Chrysler Automobiles è tornata a correre. Vendite sui bancari, dove spicca il ribasso subito da Unicredit, nonostante l’indicazione positiva di Goldman Sachs. Ottima seduta per Salini Impregilo.

Il FTSEMib ha terminato la seduta con una flessione dello 0,5% a 21.620 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 21.541 punti e un massimo di 21.844 punti. Il FTSE Italia All Share ha perso lo 0,48%. Variazioni frazionali il FTSE Italia Mid Cap (-0,31%) e il FTSE Italia Star (+0,06%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è salito a 2,24 miliardi di euro, rispetto ai 2,16 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 435.347.308 azioni (402.777.971 nella seduta di ieri). Su 358 titoli trattati, 212 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 127; invariate le restanti 19 azioni.

L’euro ha superato gli 1,18 dollari.

Fiat Chrysler Automobiles è tornata a correre. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne è balzato del 5,75% a 12,13 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. Alcune agenzie stampa hanno riportato l’indiscrezione relativa al progetto di separazione delle attività di Maserati e di Alfa. Il Corriere della Sera ha aggiornato sull'interesse dei produttori cinesi su Fiat Chrysler Automobiles. Nelle scorse ore Great Wall ha confermato di aver pensato a un matrimonio con la società italoamericana di Marchionne, ma di non averne mai parlato con la diretta interessata. Secondo il quotidiano "tutto farebbe pensare, a questo punto, che la vicenda estiva del flirt cinese sia destinata a concludersi". Tuttavia dietro l'angolo "ci potrebbero essere nuovi pretendenti". Il quotidiano cita così voci che ipotizzano il ritorno dei colloqui con General Motors o un’alleanza con Volkswagen. Intanto, gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato il prezzo obiettivo su Fiat Chrysler Automobiles, portandolo da 13 euro a 15 euro; gli esperti hanno confermato il giudizio “Overweight” (sovrappesare). Indicazione simile da Jefferies, che ha incrementato da 13 euro a 16 euro il target price sul gruppo guidato da Sergio Marchionne, ipotizzando importanti cambiamenti nella struttura del gruppo; gli analisti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni.

Molto bene anche la controllante EXOR (+1,43% a 53,3 euro).

Vendite sui bancari.

Pessima giornata per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha lasciato sul terreno l’1,82% a 17,3 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo su Unicredit, portandolo da 21,7 euro a 22,5 euro, in seguito al miglioramento della stima sull’utile per azione per l’esercizio in corso. Gli esperti hanno confermato l’istituto nella propria lista dei titoli da acquistare con convinzione.

La stessa banca d’affari ha aumentato da 3,24 euro a 3,4 euro il target price su UBI Banca (-2,05% a 3,91 euro), in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell’istituto. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale” ma hanno limato le stime sull’utile per azione per il biennio 2017/2018. Intanto, la Consob ha comunicato che il 22 agosto AQR Capital Management ha limato la posizione corta su UBI Banca, portandola dallo 0,9% allo 0,89%.

IntesaSanpaolo ha ceduto l’1,46% a 2,834 euro. Goldman Sachs ha incrementato da 3,1 euro a 3,2 euro il prezzo obiettivo sull’istituto guidato da Carlo Messina, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2018/2020. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

La stessa Goldman Sachs ha incrementato il prezzo obiettivo sul BancoBPM (-2,47% a 3,154 euro), portandolo da 3,2 euro a 3,7 euro; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Al contrario, la banca d’affari ha tagliato da 5,1 euro a 4,8 euro per azione la valutazione su BPER Banca (-1,26% a 4,7 euro); gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale” sull’istituto. Intanto, la Consob ha comunicato che dal 18 agosto scorso Norges Bank è accreditata di una quota del 3,15% del capitale del BancoBPM.

Enel ha perso l’1,19% a 4,98 euro. Gli analisti di HSBC hanno alzato il prezzo obiettivo sul colosso elettrico, portandolo da 5 euro a 5,4 euro; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

Salini Impregilo ha guadagnato l’1,87% a 2,936 euro. Il Sole24Ore ha scritto che la società di costruzioni punta ad arrivare a 3 miliardi di euro di ricavi dagli Stati Uniti nel 2019, in linea con l’obiettivo di realizzare un terzo del giro d’affari del gruppo oltreoceano. Per l’esercizio in corso il target di fatturato di Salini Impregilo negli Stati Uniti è di 2,2 miliardi.