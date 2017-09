Piazza Affari amplia i rialzi. Accelera FCA

Bene Piazza Affari dopo una partenza in lieve rosso e un miglioramento sulla parità. Tra i singoli titoli spicca il progresso di Fiat Chrysler Automobiles

di Mauro Introzzi

22 set 2017 ore 12:46

Bene Piazza Affari dopo una partenza in lieve rosso e un miglioramento sulla parità. Tra i singoli titoli spicca il progresso di Fiat Chrysler Automobiles. Occhi puntati sulle banche: ieri Unicredit ha rivisto la sua governance. Bene Fincantieri. Continuano l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli e il collocamento istituzionale delle azioni GIMA TT.

Poco da segnalare dal fronte macroeconomico odierno, se non la diffusione degli indici PMI europei e il discorso di Theresa May, il primo ministro britannico, sulla Brexit.

Alle ore 12.45 il FTSEMib sale dello 0,4% a 22.582 punti mentre l'All Share avanza dello 0,39% a 24.872 punti. In positivo anche il Mid Cap (+0,36%) e lo Star (+0,24%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 975 milioni di euro circa.

A Milano, tra i titoli a maggior capitalizzazione, spicca il progresso di Fiat Chrysler Automobiles (+4,14%).

Occhi puntati sui bancari.

Ieri il consiglio di amministrazione di Unicredit (+1,01%) ha deciso di approvare - e di sottoporre all'assemblea straordinaria convocata per il 4 dicembre 2017 - alcune azioni di rafforzamento della propria corporate governance e di semplificazione della struttura del capitale sociale.

L’istituto guidato da Mustier ha deciso di far sparire il tetto al possesso azionario del 5%, introdurre il varo della lista per il board proposta dal consiglio uscente e aumentare a due i consiglieri indipendenti a prescindere dal numero dei componenti del consiglio. Il board dovrebbe poi ridursi da 17 a 15, con un solo vicepresidente. Semplificato anche il capitale: le 252 mila azioni di risparmio saranno scambiate con 3,82 ordinarie ogni azione di risparmio e con un conguaglio di 27,25 euro. La sede sarà spostata da Roma a Milano.

Novità anche per Mps, ancora sospesa dalle contrattazioni. L’sta di ieri dei credit default swap sulle obbligazioni subordinate dell’istituto senese ha stabilito in 49,5 centesimi il tasso di recupero. Questa somma valorizza la banca 4,9 miliardi di euro, o 4,3 euro per azione, una quota inferiore rispetto ai 6,49 euro a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottoscritto le azioni di nuova emissione a fine luglio.

Nel comprato bene BPER Banca (+1,71%).

News su Fincantieri (+3,85%). Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica Italia e Francia sarebbero vicine all’accordo navale, con il riconoscimento a Fincantieri del ruolo di guida nell’operazione di aggregazione con Stx France. A differenza di quanti si ipotizzasse qualche settimana fa, ossia un’intesa su tutte le navi di superficie civili e militari, ci si focalizzerebbe sulla sola componente civile, legata principalmente al segmento della costruzione di navi da crociera.

In rialzo dello 0,73% Autogrill. Il gruppo ha annunciato che il Board of Commissioners della New Jersey Turnpike Authority ha firmato con la controllata americana HMSHost Tollroads un contratto per proseguire la gestione delle attività di ristorazione in 16 aree di servizio lungo la New Jersey Turnpike e la Garden State Parkway nello Stato del New Jersey fino al 2044.

Il contratto sostituisce il preesistente che era previsto scadere nel 2020. I ricavi complessivi stimati nel periodo sono pari a circa 6 miliardi di dollari.

MolMed (-3,35%) ha comunicato che è stata effettuata la richiesta di sottoscrizione della terza tranche dell’aumento di capitale riservato a Société Générale. L'istituto ha confermato di procedere alla sottoscrizione di 9.011.721 azioni ordinarie, corrispondenti a una partecipazione pari al 2,025% del capitale di MolMed, per un controvalore complessivo pari a 3.760.592 euro. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni della terza tranche è pari a 0,4173 euro.