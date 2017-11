Il FTSEMib si conferma positivo. Focus su Carige

Oggi ha preso il via l’aumento di capitale dell'istituto. Il prezzo di chiusura di ieri delle azioni ordinarie, pari a 0,141 euro, è stato rettificato a 0,0121 euro

di Edoardo Fagnani

22 nov 2017 ore 11:14

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali.

Alle 11.20 il FTSEMib era in progresso dello 0,36% a 22.407 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,34%. Stessa variazione per il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%) e il FTSE Italia Star (+0,28%).

L’euro oscilla intorno agli 1,175 dollari.

I riflettori a Piazza Affari restano puntati sui bancari.

Banca Carige vira in rosso e perde il 6,61% a 0,0113 euro. Oggi ha preso il via l’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Il prezzo di chiusura di ieri delle azioni ordinarie, pari a 0,141 euro, è stato rettificato a 0,0121 euro. Di conseguenza, il prezzo iniziale dei diritti (-45% a 0,0709 euro) è stato fissato a 0,1289 euro. Nel prospetto informativo Banca Carige ha segnalato che il prezzo di offerta delle nuove azioni, pari a 0,01 euro, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione applicando uno sconto del 26,8% rispetto al TERP, il prezzo teorico ex diritto calcolato rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa registrati negli ultimi sei mesi antecedenti la data del 13 novembre 2017, pari a 0,234 euro. Sempre dal prospetto informativo si apprende che Malacalza Investimenti e i garanti hanno sottoscritto un accordo ai sensi del quale questi ultimi hanno assunto l’obbligo di offrire all’azionista la facoltà di sottoscrivere, al prezzo di offerta, nuove azioni che dovessero risultare non sottoscritte al termine dell’offerta fino ad un ammontare massimo che consenta a al socio di raggiungere una partecipazione pari al 28% del capitale di Banca Carige assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale. Al momento dell’avvio della ricapitalizzazione, Malacalza Investimenti possedeva azioni ordinarie rappresentative di una percentuale pari a circa il 17,587% del capitale dell’istituto, al netto delle azioni proprie. Dopo l’avvio dell’aumento di capitale gli analisti di Equita sim hanno tagliato da 0,22 euro a 0,012 euro il prezzo obiettivo su Banca Carige; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Intanto, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, il fondo Hedge statunitense CRC avrebbe presentato un’offerta per rilevare Creditis Servizi Finanziari, la società che si occupa di credito al consumo controllata da Banca Carige; la cessione di questa attività è prevista per il primo semestre 2018.

Scattano le vendite Creval. Il titolo dell’istituto è stato sospeso per eccesso di ribasso, dopo aver registrato un calo teorico del 5,8%. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters i vertici del Creval starebbero organizzando il consorzio per garantire la copertura dell’aumento di capitale da 700 milioni di euro.

Rimbalza il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese sale dell’1,79% a 3.99 euro. La Repubblica ha ricordato che dovrebbe arrivare oggi la lista del Tesoro in vista dell’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione della banca toscana. Il ministero dell’economia e delle finanze, azionista dell’istituto senese al 68%, sceglierà 10 dei 13 consiglieri. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Tesoro sarebbe intenzionato a confermare l’amministratore delegato Marco Morelli e il presidente Alessandro Falciai, insieme circa metà dei consiglieri attuali, specie le donne. Al contrario, Generali, socio al 4%, dovrebbe proporre tre nuovi nomi.

Ottima giornata per Leonardo; il titolo della società aerospaziale recupera il 3,29% a 10,66 euro. Gli analisti di NatIxis hanno ridotto da 14 euro a 13 euro il prezzo obiettivo su Leonardo. Tuttavia, gli esperti hanno migliorato il giudizio e ora consigliano di acquistare le azioni, in seguito al forte ribasso subito dal titolo nelle ultime settimane.

Astaldi inizia registra un rialzo del 4,15% a 2,156 euro. Secondo quanto riportato dalla stampa sulla società ci sarebbe l’interesse di un nuovo partner; si fa il nome di un fondo infrastrutturale asiatico). Intanto, l’agenzia Fitch ha tagliato il rating sul debito a lungo termine di Astaldi, portandolo da “B+” a “B”; il giudizio ha confermato la società tra gli emittenti speculativi. Gli esperti segnalano un'elevata leva finanziaria e non vedono miglioramento sul debito lordo nell'ultimo trimestre del 2017. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “negative”, in quanto la struttura del capitale potrebbe restare debole, nel caso in cui non dovessero concretizzarsi le operazione di rafforzamento patrimoniali previste.