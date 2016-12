Il FTSEMib azzera il rialzo. MPS e Mediaset in rosso

Oggi termina l’aumento lanciato dall’istituto e destinato agli istituzionali. Vivendi potrebbe annunciare nuovi acquisti di azioni del gruppo del Biscione

22 dic 2016 ore 15:43

Seduta all’insegna dell’incertezza per Piazza Affari e per le principali Borse europee: i principali indici registrano variazioni frazionali. Secondo Luca Tobagi, CFA Investment Director di Invesco Italia, i mercati finanziari continuano a offrire opportunità e lo scenario sembra ancora tendenzialmente favorevole alle attività rischiose. "Non dobbiamo ignorarle per concentrarci soltanto sui rischi", ha precisato l'esperto.

Alle 15.40 il FTSEMib registrava un minimo rialzo dello 0,02% a 19.220 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,02%. Variazioni frazionali anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%) e il FTSE Italia Star (-0,48%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari circa 1,6 miliardi di euro.

L’euro si conferma a 1,045 dollari.

Seduta nervosa per Mediaset, dopo il rally registrato nelle scorse giornate; il titolo del gruppo del Biscione torna in territorio negativo e perde l'11,7% a 4,03 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa Vivendi potrebbe annunciare nuovi acquisti di azioni del gruppo del Biscione. Intanto, gli analisti di Berenberg hanno alzato da 3 euro a 4,2 euro il target price su Mediaset, per tenere in considerazione la componente speculativa derivante dall’ingresso di Vivendi nel capitale; tuttavia, gli esperti hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Hold” (mantenere) il giudizio, in seguito al rally registrato dal titolo nei giorni scorsi.

Bancari sempre protagonisti. Secondo Nick Mustoe, Chief Investment Officer di Invesco, le banche dovrebbero continuare a realizzare buone performance, in quanto sono capitalizzate molto meglio ora rispetto alla fase immediatamente successiva della crisi. "Recentemente hanno migliorato in maniera significativa le loro strutture patrimoniali e hanno ridotto la volatilità dei loro flussi di introiti, operando allo stesso tempo in un ambiente estremamente regolamentato e con tassi di interesse estremamente bassi, che hanno penalizzato i rendimenti", ha precisato l'esperto.

Anche oggi sulle montagne russe il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo della banca toscana registra un ribasso dello 0,31% a 16,25 euro, dopo aver oscillato tra un minimo di 14,71 euro e un massimo di 17 euro. Oggi terminerà l’aumento di capitale lanciato dall’istituto destinato agli investitori istituzionali. Intanto, il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i risultati (provvisori) dell’offerta pubblica di acquisto volontaria e offerta istituzionale (LME) sulle sue obbligazioni subordinate con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni della banca toscana. La banca ha dichiarato che, fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, le adesioni complessive all’offerta pubblica di acquisto volontaria sono state pari a un controvalore, al valore nominale, di 2.447.590.000 euro. Di conseguenza, l’aumento di capitale LME sarà pari a massimi 2.064.803.710 di euro. Nella nota dei risultati, il Monte dei Paschi di Siena ha specificato che non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di alcun anchor investor. In altre parole il fondo sovrano del Qatar, dato come interessato a un ingresso nel capitale, non ha confermato il suo interesse.

Segno più per Unicredit. Il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sale del 2,05 a 2,892 euro. Gli analisti di KBW hanno incrementato il target price su Unicredit, portandolo da 2,13 euro a 2,77 euro; gli esperti hanno anche migliorato da “Underperform” (farà peggio del mercato) a “Market perform” (neutrale) il giudizio.

Gruppo Waste Italia sospesa per eccesso di rialzo (+14,6% il progresso teorico). La società e Biancamano, facendo seguito all'accordo volto alla realizzazione di un’operazione di integrazione tra i due gruppi, hanno comunicato congiuntamente di avere concordato di risolvere in via consensuale gli impegni sinora assunti con la sottoscrizione dell’accordo e della successiva scrittura modificativa.