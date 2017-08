Piazza Affari unica borsa negativa in Europa

Ha rallentato la corsa di Fiat Chrysler Automobiles: in una nota Great Wall Motors ha precisato di non aver contattato i vertici del gruppo guidato da Sergio Marchionne

di Edoardo Fagnani

22 ago 2017 ore 17:45

Piazza Affari ha terminato la seduta in territorio negativo, mentre le principali borse europee hanno registrato progressi nell’ordine del punto percentuale. Ha rallentato la corsa di Fiat Chrysler Automobiles: in una nota il gruppo cinese Great Wall Motors ha precisato di non aver contattato i vertici del gruppo guidato da Sergio Marchionne. Chiusura negativa, invece, per Unicredit.

Il FTSEMib ha subito un minimo ribasso dello 0,11% a 21.729 punti, dopo oscillato tra un minimo di 21.617 punti e un massimo di 21.906 punti. Il FTSE Italia All Share ha registrato un calo dello 0,14%. Andamento speculare per il FTSE Italia Mid Cap (-0,21%) e il FTSE Italia Star (+0,18%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è aumentato a 2,16 miliardi di euro, rispetto agli 1,83 miliardi di ieri; oggi sono passate di mano 402.777.971 azioni (345.975.255 nella seduta di ieri). Su 358 titoli trattati, 170 hanno terminato la giornata sotto la parità, mentre i rialzi sono stati 162; invariate le restanti 26 azioni.

L’euro è sceso a 1,175 dollari.

Ha rallentato la corsa di Fiat Chrysler Automobiles, dopo aver terminato la seduta di ieri con un balzo di quasi il 7%. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha registrato un minimo ribasso dello 0,26% a 11,47 euro. In una nota il gruppo cinese Great Wall Motors ha precisato di non aver contattato i vertici di Fiat Chrysler Automobiles per valutare un eventuale interesse sul gruppo guidato da Sergio Marchionne. Ieri, l’azienda quotata a Piazza Affari aveva precisato di non essere stato approcciato da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business. Intanto, gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato Fiat Chrysler Automobiles nella propria lista dei titoli da acquistare con convinzione, sulla base di un prezzo obiettivo di 19,2 euro. Tuttavia, gli esperti hanno segnalato che il valore delle azioni, sulla base della somma delle valutazione delle attività del gruppo, è pari a 32,5 euro.

Invariata la controllante EXOR.

Ottima performance per Ferrari (+3,05% a 98,05 euro), che ha sfiorato la soglia psicologica dei 100 euro.

Vendite sui bancari

Chiusura negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è sceso dello 0,73% a 17,62 euro. Il Sole24Ore ha scritto che si sarebbe messa in moto la macchina per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Unicredit a otto mesi dall'elezione del nuovo board. Secondo il Sole24Ore il comitato nomine avrebbe dato mandato all’advisor Egon Zehnder per mettere a fuoco il profilo del nuovo presidente e individuarne il nome, e a Spencer Stuart per reclutare i nuovi consiglieri.

IntesaSanpaolo ha registrato una flessione dello 0,69% a 2,876 euro.

Seduta decisamente negativa per Saipem (-1,86% a 3,16 euro). Gli analisti di Barclays hanno limato il prezzo obiettivo sulla società di ingegneristica, portandolo da 3,9 euro a 3,8 euro, ipotizzando un peggioramento delle stime di consensus per il biennio 2018/2019. Gli esperti hanno anche peggiorato da “Equalweight” (neutrale) ad “Underweight” (sottopesare) il giudizio. Intanto, dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 21 agosto AQR Capital Management ha incrementato la posizione corta su Saipem, portandola dal 2,71% al 2,8%.