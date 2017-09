La banche fanno salire il FTSEMib

Intonazione decisamente positiva Unicredit, dopo il forte ribasso subito ieri. Tiscali in forte rialzo dopo la diffusione della semestrale. L’euro è sceso a 1,19 dollari

di Edoardo Fagnani

21 set 2017 ore 15:30

Piazza Affari e le principali borse europee registrano rialzi frazionali a metà pomeriggio. Come nelle attese la FED ha confermato la propria politica monetaria e ha deciso di non modificare i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fissato in un intervallo compreso tra l’1% e l’1,25%. La Banca Centrale Statunitense ha segnalato un possibile incremento dei tassi di interesse nel 2017, presumibilmente nella riunione di dicembre. Nel 2018 sono previsti ulteriori tre aumenti dei tassi. Inoltre, la FED ha comunicato che a partire dal mese di ottobre procederà con una riduzione del bilancio, che al momento ammonta a 4.500 miliardi di dollari; la contrazione procederà a un ritmo di 10 miliardi al mese.

Alle 15.30 il FTSEMib era in rialzo dello 0,7% a 22.512 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,64%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%) e il FTSE Italia Star (+0,45%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era di poco inferiore agli 1,5 miliardi di euro.

L’euro è sceso a 1,19 dollari, dopo le indicazioni della FED. Secondo Sandra Holdsworth, co-manager del Kames Absolute Return Bond Global Fund un recupero del biglietto verde, soprattutto verso l’euro, potrebbe riflettersi sulla politica monetaria della BCE. "Con un dollaro forte, infatti, l’ipotesi tapering incontrerebbe meno ostacoli", ha evidenziato l'esperta.

Buone performance per i bancari.

Intonazione decisamente positiva per Unicredit, dopo il forte ribasso subito nella seduta di ieri; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier recupera il 2,52% a 17,91 euro. Gli analisti di banca Akros hanno peggiorato da “Buy” (acquistare) a “Neutrale” il giudizio sulla banca, in seguito al rialzo messo a segno dal titolo nel corso del 2017; gli esperti hanno confermato il prezzo obiettivo di 18,8 euro.

In rialzo Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure guadagna lo 0,89% a 0,238 euro. MF ha scritto che Banca Carige ha aperto il tavolo, con i detentori di obbligazioni subordinate tier 1 e lower tier 2, per definire le condizioni del liability management exercise, lo swap di debito junior in senior previsto dal piano di rafforzamento patrimoniale. Secondo MF i tier 2 potrebbero essere convertiti al 70% e i tier1 tra il 50% e il 40% del nominale. L’offerta, con ogni probabilità, partirà attorno alla metà di ottobre per chiudersi a fine mese.

Tiscali registra un balzo del 9,02% a 0,0447 euro. La società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con un giro d’affari di 103,6 milioni di euro, in aumento del 6,9% rispetto ai 96,9 milioni realizzati nella prima metà dello scorso esercizio. La crescita si colloca nella parte alta della forchetta dei target 2017 (+5/8%) comunicati al mercato lo scorso luglio. In forte aumento il margine operativo lordo, che è salito da 12,4 milioni a 14,4 milioni di euro (+16,3%); la crescita è stata ampiamente al di sopra dei target 2017 (+8/12%) comunicati al mercato lo scorso luglio. Tiscali ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 24,5 milioni di euro, rispetto al rosso di 17,7 milioni contabilizzato nei primi sei mesi del 2016. Il management di Tiscali punta a chiudere il 2017 con un risultato netto positivo.

In forte rialzo anche Trevi Group (+12,5% a 0,837 euro). La società ha comunicato di essersi aggiudicata nuove e importanti commesse negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in Africa occidentale. Il valore complessivo dei contratti è di circa 75 milioni di dollari.