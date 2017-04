Il FTSEMib riduce il rosso. Saipem positiva

La società di ingegneristica ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017 e ha confermato le stime sull'intero esercizio. Intonazione negativa per Unicredit

di Edoardo Fagnani

21 apr 2017 ore 12:49

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano registrano variazioni frazionali nell’ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di scadenze tecniche; sono arrivati a termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati aprile 2017. Inoltre, in serata l’agenzia Fitch comunicherà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell'Italia.

Alle 12.45 il FTSEMib perdeva lo 0,18% a 19.814 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,17%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%) e il FTSE Italia Star (-0,27%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a 1,2 miliardi di euro.

L’euro è sceso a 1,07 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Intonazione decisamente positiva per Saipem (+3,03% a 0,4045 euro). La società di ingegneristica ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 2,26 miliardi di euro, in flessione del 20,3% rispetto ai 2,84 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. L’utile netto si è ridotto da 61 milioni a 47 milioni di euro. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 1,61 miliardi di euro, rispetto agli 1,45 miliardi di inizio anno. I vertici di Saipem hanno confermato le stime per l’intero esercizio, che dovrebbe chiudersi con ricavi nell’ordine dei 10 miliardi di euro e un utile netto superiore ai 200 milioni di euro; l’indebitamento netto dovrebbe attestarsi intorno agli 1,4 miliardi di euro.

Vendite su Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier cede lo 0,72% a 13,78 euro. Il Corriere della Sera ha segnalato che nella compagine dei soci della banca, dopo il maxi aumento di capitale da 13 miliardi di euro dello scorso febbraio, gli azionisti esteri controllano circa due terzi del capitale.

Mediaset recupera lo 0,93% a 3,672 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato da 4,32 euro a 3,79 euro il target price sul gruppo del Biscione, in seguito alla revisione delle stime finanziarie per il biennio 2017/2018. In particolare, gli esperti hanno ridotto le stime sul fatturato per il periodo in esame, mentre hanno migliorato quelle sulla redditività. Goldman Sachs prevede che Mediaset possa chiudere l’esercizio in corso con ricavi per 3,79 miliardi di euro, un risultato operativo di 449,6 milioni e un utile per azione di 0,15 euro. Gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Anche oggi vendite sulla Juventus (-3,24% a 0,672 euro). In mattinata sono stati definiti gli abbinamenti per le semifinali di Champions League. Nell’urna di Nyon la squadra bianconera ha pescato i francesi del Monaco; nell’altra semifinale si affronteranno il Real Madrid e l’Atletico Madrid.