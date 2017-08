Il FTSEMib chiude in rosso. Nuovo rally per FCA

Il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha precisato di non essere stato approcciato da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business

di Edoardo Fagnani

21 ago 2017 ore 17:43

Piazza Affari e le principali borse europee hanno iniziato la settimana con ribassi frazionali. Alberto Biolzi, Responsabile Direzione Wealth Management di Cassa Lombarda, ha ricordato che l’evento della settimana è rappresentato dal forum di Jackson Hole della FED, in programma dal 24 al 26 agosto. “Molto attese saranno le testimonianze di Janet Yellen e di Mario Draghi, che parlerà anche questo mercoledì in Germania”, ha evidenziato l’esperto. Fiat Chrysler Automobiles protagonista assoluta di giornata, dopo l’ottima performance messa a segno la scorsa settimana: sul titolo sono circolate indiscrezioni relative a un possibile interesse del gruppo cinese Great Wall Motor per Jeep; tuttavia, Fiat Chrysler Automobiles ha smentito questa ipotesi.

Il FTSEMib ha terminato la giornata con una flessione dello 0,28% a 21.753 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 21.637 punti e un massimo di 21.843 punti. Il FTSE Italia All Share ha subito un calo dello 0,23%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (+0,13%) e il FTSE Italia Star (-0,09%). Nella seduta odierna il controvalore degli scambi è salito a 1,83 miliardi di euro, rispetto agli 1,8 miliardi di venerdì; oggi sono passate di mano 345.975.255 azioni (353.507.322 nella seduta di venerdì). Su 356 titoli trattati, 198 hanno terminato la giornata con un ribasso, mentre le performance positive sono state 139; invariate le restanti 19 azioni.

L’euro ha superato gli 1,18 dollari. Secondo Arnaud Masset, analista di Swissquote, il biglietto verde, che al momento sta letteralmente “galleggiando” nei confronti delle principali valute, potrebbe rimanere fluttuante almeno fino al momento del discorso della Yellen, previsto per venerdì pomeriggio.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Fiat Chrysler Automobiles protagonista assoluta di giornata, dopo l’ottima performance messa a segno la scorsa settimana. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha registrato un balzo del 6,92% a 11,44 euro. L'Economa, l’inserto economico settimanale del Corriere della Sera, ha ribadito le indiscrezioni di un interesse cinese su Fiat Chrysler Automobiles, nonostante le smentite di Pechino. Secondo l'inserto i vertici del gruppo, nella persona del presidente John Elkann, ritengono che l'auto sia "tutt'altro che intoccabile" e ricorda che l'operazione ritenuta "ideale", cioè quella con General Motors o Volkswagen, sarebbe anche "una cessione di sovranità" visto che EXOR (+0,57% a 52,55 euro) difficilmente sarebbe l'azionista di riferimento. Nel caso di un'integrazione con General Motors, secondo l'inserto, l'operazione sarebbe win-win, con "Jeep e tutto il resto che ne uscirebbero blindati", FCA che "non avrebbe più il problema di dimensioni e successione di Marchionne" e con GM che "tornerebbe incontestata leader mondiale" a qualche milione di auto di distanza da Toyota e Volkswagen. Infine, l’Economia ha rilanciato l'ipotesi di scorporo di Alfa Romeo e Maserati. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa, invece, il gruppo cinese Great Wall Motor avrebbe manifestato interesse per rilevare il marchio Jeep da Fiat Chrysler Automobiles; tuttavia, l’azienda asiatica non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale. L’agenzia Reuters ha aggiunto che Great Wall Motor sarebbe intenzionata a presentate un’offerta per rilevare il controllo di tutta – o di un parte di – Fiat Chrysler Automobiles. Tuttavia, il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha precisato di non essere stato approcciato da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business.

Vendite sui bancari

In calo di oltre un punto percentuale UBI Banca (-1,52% a 4,014 euro). La Consob ha comunicato che il 18 agosto B&G Master Fund ha limato la posizione corta sull'istituto, portandola dallo 0,7% allo 0,67%.

IntesaSanpaolo ha lasciato sul terreno lo 0,69% a 2,896 euro.

Performance peggiore per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha subito un ribasso dell’1,06% a 17,75 euro.

Telecom Italia ha lasciato sul terreno lo 0,72% a 0,8275 euro. Dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre del 2017 gli analisti del Credit Suisse hanno limato le stime sul fatturato e sul margine operativo lordo per il triennio 2017/2019 per tenere in considerazione le nuove stime sui tassi di cambio. Al contrario, gli esperti hanno incrementato le stime sull’utile per azione per il triennio in esame. Il Credit Suisse ha confermato il target price di un euro sulle azioni ordinarie e il prezzo obiettivo di 0,8 euro sui titoli di risparmio; gli analisti hanno confermato il giudizio “Neutrale” su entrambe le categorie di azioni.

Qualche spunto tra i titoli del settore petrolifero. Oggi a Vienna era in programma il Joint OPEC-Non-OPEC Technical Committee.

ENI ha registrato una flessione dello 0,45% a 13,19 euro. Gli analisti di Barclays hanno peggiorato il giudizio sul Cane a sei Zampe, portandolo ad “Underweight” (sottopesare), in seguito al confronto con la valutazione delle altre società petrolifere. Gli esperti hanno confermato il target price di 16 euro.

Da segnalare l’ottima performance di Maire Tecnimont (+2% a 5,1 euro). Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la società sarebbe intenzionata a presentare un’offerta per la costruzione di un impianto a gas in Brasile. La commessa, promossa dal colosso Petrobras, avrebbe un valore di un miliardo di dollari.