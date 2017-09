Il FTSEMib resta sotto la parità: in rosso i bancari

Gli operatori attendono le decisioni della FED. Secondo Fitch le sofferenze continuano a pesare sul futuro degli istituti italiano. Balzo di Cementir e Buzzi Unicem

di Edoardo Fagnani

20 set 2017 ore 15:26

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni frazionali a metà pomeriggio. Gli operatori attendono le decisioni della FED in materia di politica monetaria; secondo gli analisti di IntesaSanpaolo la riunione del FOMC dovrebbe concludersi con l’annuncio dell’avvio del programma di riduzione degli acquisti di titoli, probabilmente già a ottobre. "I tassi dovrebbero essere invariati, confermando la pausa attesa in concomitanza con l’inizio della normalizzazione del bilancio", hanno aggiunto gli esperti.

Alle 15.30 il FTSEMib era in calo dello 0,33% a 22.352 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,31%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%) e il FTSE Italia Star (-0,25%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa 1,2 miliardi di euro.

L’euro oscilla intorno agli 1,2 dollari.

Vendite sui bancari. L'agenzia Fitch ha evidenziato che le sofferenze continuano a pesare sul futuro degli istituti italiani. Nel credit outlook sul terzo trimestre 2017 gli esperti hanno segnalato che la necessità di ridurre gli stock di non performing loans potrebbe portare a nuove esigenze di risorse, ergo ad ulteriori aumenti di capitale, o spingere verso operazioni di fusione o ad altre manovre di finanza straordinaria.

Intonazione negativa per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier è in ribasso dell’1,12% a 17,67 euro.

Mediobanca cede lo 0,17% a 8,785 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters l’istituto di Piazzetta Cuccia starebbe collocando un bond senior unsecured con scadenza nel 2022; il titolo avrebbe ricevuto ordini per circa 1,9 miliardi di euro. Il rendimento del titolo è indicato a circa 60 punti oltre il tasso mid swap di pari durata.

Telecom Italia registra un frazionale calo dello 0,31% a 0,8 euro. La Repubblica ha riportato i risultati del consiglio di amministrazione di ieri della compagnia telefonica. La decisione di andare avanti con il ricorso contro il dispositivo della Consob, secondo cui Vivendi ha il controllo di fatto di Telecom, è passata a maggioranza. Secondo quanto sul quotidiano i cinque consiglieri indipendenti hanno votato in ordine sparso, avvalorando lo stato di fatto.

Cementir registra un balzo del 6,3% a 7,255 euro. La società ha sottoscritto un accordo con Italcementi per la cessione del 100% del capitale di Cementir Italia, incluse le società interamente controllate Cementir Sacci e Betontir. (gruppo Cementir Italia). Il controvalore della transazione (Enterprise Value) è di 315 milioni di euro su base cash and debt-free. A seguito di questa operazione l’indebitamento finanziario netto del gruppo a fine 2018 sarà prossimo a 0,5 volte il margine operativo lordo. Gli analisti di Equita sim apprezzano questa operazione e hanno deciso di alzare da 7,3 euro a 8,5 euro il prezzo obiettivo su Cementir. Gli esperti hanno ritoccato al rialzo le stime sull’utile per azione per il biennio 2018/2019 e hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Sulla stessa lunghezza d’onda Kepler Cheuvreux, che ha incrementato da 5,7 euro a 7,6 euro il prezzo obiettivo sulla società quotata al segmento STAR.

Buzzi Unicem è in progresso del 6,04% a 22,64 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 25 euro a 27 euro il target price sulla società, ipotizzando che l’azienda possa beneficiare del consolidamento del settore del cemento in Italia; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni. Promozione completa da Equita sim, che ha incrementato da 22,3 euro a 26,5 euro il prezzo obiettivo su Buzzi Unicem e ora consiglia l’acquisto delle azioni; gli analisti hanno migliorato le stime sulla redditività per il biennio 2018/2019.

Centrale del Latte d’Italia balza del 13% a 3,26 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. Nei primi otto mesi del 2017 la società ha ottenuto ricavi netti in crescita di circa il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando l’andamento già registrato nel primo semestre del 2017, chiuso con un giro d'affari di 90,5 milioni di euro. A perimetro di consolidamento costante, i ricavi netti al 31 agosto 2017 risultano in crescita di oltre il 6% rispetto al dato registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.