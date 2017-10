Le Borse puntano a un avvio (di poco) positivo

Oggi è giornata di scadenze tecniche; arrivano termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati ottobre 2017. Riflettori sempre accesi su Atlantia

di Edoardo Fagnani

20 ott 2017 ore 08:27

Piazza Affari e le principali borse europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con gli indici sopra la parità. Oggi è giornata di scadenze tecniche; arrivano termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati ottobre 2017.

Inoltre, in serata Fitch fornirà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.

Riflettori sempre accesi su Atlantia. Il Sole24Ore ha scritto che l’azionista Caixa si è detta pronta a consegnare il proprio 22,25% del capitale all’offerta promossa dalla concessionaria autostradale su Abertis. L’istituto, anche tenendo conto delle considerazioni industriali del progetto, valuta positivamente l’offerta e “l’intenzione, ad oggi, è di accettare l’offerta con tutte le sue azioni aderendo all’opzione dello scambio”, anche se auspica un incremento del prezzo offerto.

Fiat Chrysler Automobiles tra i protagonisti di giornata, dopo aver lasciato sul terreno il 6% nella seduta di ieri.

Indici contrastati a Wall Street nel giorno del trentesimo anniversario del crollo del 1987, seduta in cui il Dow Jones perse in una sola giornata il 22% del suo valore. Il Dow Jones è salito dello 0,02% a 23.163 punti. Variazione simile per l’S&P500 (+0,03% a 2.562 punti). Al contrario, il Nasdaq è sceso dello 0,29% a 6.605 punti. Balzo di Adobe Systems (+12,2% a 171,73 dollari): il colosso del software ha comunicato che l'esercizio 2018 registrerà ricavi e utili maggiori delle attese degli analisti. Chiusura decisamente negativa, invece, per Apple (-2,37% a 155,98 dollari), penalizzata dai timori di una domanda inferiore alle attese per il modello iPhone8.

Prosegue la serie positiva della borsa di Tokyo. Il Nikkei ha chiuso in rialzo per la quattordicesima seduta consecutiva; l’indice ha terminato l’ultima seduta della settimana con un minimo progresso dello 0,04% a 21.457,5 punti.

L’euro si conferma oltre gli 1,18 dollari.