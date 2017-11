Avvio in rosso per il FTSEMib. Bancari sempre protagonisti

Banca Carige non riesce a fare prezzo per eccesso di ribasso, dopo aver segnato un calo teorico del 46,4%. Il Creval prova il rimbalzo, dopo i forti cali delle ultime sedute

di Edoardo Fagnani

20 nov 2017 ore 09:23

Avvio di settimana negativo per Piazza Affari e per le principali borse europee, in scia ai timori per elezioni politiche anticipate in Germania, dopo che Angela Merkel ha fallito nel tentativo di formare una coalizione di governo.

Il FTSEMib registra una flessione dello 0,38% a 22.010 punti, mentre il FTSE Italia All Share perde lo 0,35%. Performance negative anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,19%) e il FTSE Italia Star (-0,22%).

Wall Street in frazionale ribasso nella seduta di venerdì. Il Nasdaq ha registrato una minima flessione dello 0,15% a 6.783 punti. In rosso anche l’S&P500 (-0,26% a 2.579 punti). In calo di quasi mezzo punto percentuale il Dow Jones che ha ceduto lo 0,43% a 23.438 punti. Seduta spumeggiante per Abercrombie & Fitch (+23,9% a 15,55 dollari). Il titolo del gruppo dell'abbigliamento ha presentato prima dell'avvio delle contrattazioni la trimestrale; il periodo si è chiuso con una crescita di tutti i principali aggregati economico finanziari, saliti oltre le attese.

Avvio di settimana negativo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con una flessione dello 0,6% a 22.262 punti. Vendite sui titoli del settore finanziario: Nomura e Mitsubishi UFJ Financial Group hanno perso rispettivamente l’1,17% e l’1,06%.

L’euro è sceso sotto gli 1,18 dollari.

Bancari sempre protagonisti.

Banca Carige non riesce a fare prezzo per eccesso di ribasso, dopo aver segnato un calo teorico del 46,4%. Dopo un riunione durata diverse sedute, il consiglio di amministrazione dell’istituto ligure ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale da 560 milioni di euro. Con riferimento alla tranche riservata agli azionisti ordinari e di risparmio, la banca emetterà un massimo 49.810.870.500 nuove azioni ordinarie, in rapporto di 60 nuove azioni per ogni azione ordinaria e/o di risparmio posseduta. Ogni nuova azione sarà offerta a un prezzo unitario di 0,01 euro, per un controvalore massimo di 498,11 milioni di euro. Inoltre, Banca Carige emetterà un massimo di 6.000.000.000 nuove azioni ordinarie, da offrire prioritariamente ai portatori dei titoli subordinati al prezzo di emissione di 0,01 euro per ogni nuova azione ordinaria. Il controvalore massimo della tranche riservata sarà di 60 milioni di euro. Banca Carige intende iniziare il periodo di esercizio dei diritti di opzione mercoledì 22 novembre e terminarlo mercoledì 6 dicembre 2017, chiedendo deroga rispetto al calendario di Borsa che in questo caso indicherebbe quale data di inizio per l’esercizio dei diritti di opzione, lunedì 27 novembre. Intanto, Banca Carige ha confermato di aver ricevuto lettere irrevocabili di sottoscrizione per la parte in opzione dell’aumento di capitale da parte di Malacalza Investimenti e degli altri azionisti core, subordinate ad alcune condizioni sospensive e risolutive tipiche per operazioni di questo tipo. Nel dettaglio, Malacalza Investimenti intende sottoscrivere l’aumento per la propria quota pari a circa il 17,6%, Gabriele Volpi (attraverso la Compania Financiera Lonestar) che, oltre ad aver confermato il proprio 6%, si è impegnato a salire al 9,9%, Aldo Spinelli (attraverso la Spininvest) per la quota dello 0,45 % e Gruppo Cooperative Liguria per la quota dell'1,76%. Inoltre, Banca Carige ha comunicato che si è costituito il consorzio di garanzia relativo all'aumento di capitale in opzione pari a 500 milioni di euro. Infine, Banca Carige è entrata in trattativa esclusiva con Credito Fondiario per la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza pari a 1,2 miliardi di euro di valore lordo e della piattaforma di servicing. Nel corso di un'intervista pubblicata su Il Sole24Ore di domenica l'amministratore delegato di Banca Carige, Paolo Fiorentino, ha anticipato che al momento l'aumento di capitale da 560 milioni di euro è già coperto per quasi 300 milioni di euro. Il management ha precisato che avrebbero già dato la disponibilità "i soci noti, qualcuno nuovo di natura istituzionale, e gli ex bondholder".

Il Creval prova il rimbalzo, dopo i forti ribassi subiti nelle ultime sedute. Il titolo dell’istituto è sospeso per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 16,3%. Borsa Italiana ha comunicato che fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie dell’istituto non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Inoltre, la Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sui titoli del Credito Valtellinese. Il provvedimento sarà in vigore per l'intera seduta borsistica di oggi, lunedì 20 novembre. Il divieto è stato adottato in applicazione del Regolamento comunitario in materia di "Short Selling", tenuto conto della variazione negativa di prezzo registrata dal titolo nella seduta di lunedì 20 novembre. Intanto, l’agenzia di rating Moody’s ha deciso di ridurre il rating di lungo termine sui depositi del Creval a "Ba3" (da "Ba2"). L’outlook è ora in evoluzione. L’azione conclude la revisione con implicazioni negative iniziata il 17 ottobre.

Avvio positivo per il Monte dei Paschi di Siena. Il titolo dell’istituto senese registra un rialzo del 2,98% a 3,66 euro. Oggi termina l'Offerta Pubblica Volontaria Parziale di Scambio e Transazione avente ad oggetto azioni ordinarie del Monte dei Paschi di Siena. Nella seduta di venerdì sono state portate in adesione 7.924.925 azioni; fino a oggi sono stati apportati 194.241.679 titoli, pari al 81,719951% delle azioni oggetto dell’offerta.