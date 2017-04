Piazza Affari, FTSEMib in altalena

Intonazione positiva per i bancari, dopo i forti rialzi messi a segno ieri: Segno più per Unicredit, nel giorno dell'assemblea degli azionisti. Vendite su Saipem e Atlantia

di Edoardo Fagnani

20 apr 2017 ore 12:46

Piazza Affari e le principali borse europee registrano variazioni minime. Il Beige Book, che fornisce il periodico aggiornamento della situazione economica negli Stati Uniti due settimane prima della riunione della FED, ha ribadito che l’economia continua a crescere a ritmo modesto. Inoltre, il rapporto ha segnalato che le tendenze inflazionistiche rimangono limitate.

Alle 12.40 il FTSEMib era in rialzo dello 0,08% a 19.841 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,11%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,18%) e il FTSE Italia Star (+0,05%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a circa un miliardo di euro.

L’euro ha superato gli 1,075 dollari.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Intonazione positiva per i bancari, dopo i forti rialzi messi a segno ieri.

Segno più per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier guadagna l’1,25% a 13,8 euro. È in corso l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio del 2016. Le principali agenzie di stampa hanno riportato la notizia che Luca Cordero di Montezemolo ha rinunciato alla carica di vice presidente della banca.

Mediaset congelata per eccesso di scostamento. Il gruppo del Biscione ha comunicato i risultati del 2016, esercizio chiuso con ricavi netti pari a 3,67 miliardi di euro, in aumento di 142,2 milioni di euro rispetto ai 3,52 miliardi del 2015. Il reddito operativo consolidato è stato negativo per 189,2 milioni di euro rispetto al valore positivo di 230,7 milioni del 2015. Il reddito operativo consolidato equiparabile allo scorso anno è invece positivo per 132,8 milioni di euro. Il gruppo ha evidenziato che sono stati sostenuti oneri straordinari una tantum, derivanti dagli impegni assunti in seguito alla firma del contratto con Vivendi e dalle necessarie svalutazioni successive, pari a 269,3 milioni di euro a livello di reddito operativo. A questa voce i vertici di Mediaset aggiungono le passività legate all’imprevista permanenza delle attività pay nel perimetro aziendale anche per il quarto trimestre 2016. Attività che ha generato una perdita supplementare pari a 72,0 milioni di euro. La somma di queste poste non ricorrenti imputabili alle infrazioni di Vivendi porta gli oneri straordinari a un totale di 341,3 milioni di euro. Il risultato netto consolidato è stato negativo per 294,5 milioni di euro rispetto all’utile di 3,8 milioni di euro del 2015. Il management di Mediaset prevede di chiudere il 2017 con un risultato fiale positivo. Nel corso della conference call a commento dei risultati del 2016, il direttore generale marketing e operations di Publitalia, Matteo Cardani, ha dichiarato che nei primi tre mesi del 2017 i ricavi pubblicitari di Mediaset sono cresciuti del 2,4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Sono arrivate le prime indicazioni delle banche d’affari su Mediaset, dopo la diffusione dei dati di bilancio. Barclays ha tagliato da 4,15 euro a 3,25 euro il prezzo obiettivo sul gruppo del Biscione, in seguito alla revisione delle stime per i prossimi trimestri; gli esperti hanno anche peggiorato da “Equalweight” (neutrale) ad “Underweight” (sottopesare) il giudizio. Société Générale ha sforbiciato da 4,13 euro a 3,85 euro il target price su Mediaset. Indicazione simile da Equita sim, che ha ridotto da 4,3 euro a 4 euro il prezzo obiettivo sulla società, in seguito alla riduzione della stima sulla raccolta pubblicitaria per l’esercizio in corso. Anche S&P Global hanno tagliato il target price, portandolo da 4,2 euro a 3,7 euro. Gli esperti delle due banche d’affari hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

In ribasso Saipem (-1,87% a 0,394 euro). Oggi si riuniranno i vertici della società di ingegneristica per l’esame dei risultati del primo trimestre del 2017. Intanto, secondo quanto scritto su La Repubblica Saipem sarebbe pronta a cambiare il suo perimetro di attività per adeguarsi alla transizione energetica in atto. In particolare, la società avrebbe deciso di puntare su due nuovi business: la costruzione di impianti eolici off shore e proporsi per le opere di smantellamento delle grandi piattaforme marine per la ricerca di petrolio, il cosiddetto “decommissioning”.

Atlantia cede il 2,76% a 22,58 euro. Il Corriere della Sera ha aggiornato sulle indiscrezioni legate all’operazione di integrazione con la spagnola Abertis. Secondo il quotidiano ci sarebbe stato un incontro tra i vertici dei gruppi autostradali e si sarebbe individuato un valore di 16 euro che Atlantia sarebbe pronta a riconoscere agli azionisti di Abertis. Il valore incorporerebbe un premio del 15% rispetto alle quotazioni medie degli ultimi mesi di Abertis e sarebbe corrisposto in contanti e azioni.

Scattano le prese di beneficio sulla Juventus, dopo il rally registrato nelle ultime sedute; il titolo passa in negativo e perde il 2,11% a 0,7175 euro con volumi elevati. Con il pareggio per 0 a 0 al Camp Nou contro il Barcellona, la squadra bianconera si è qualificata per le semifinali di Champions League, forte del 3 a 0 dell’andata.