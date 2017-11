Borse, indici incerti dopo la FED?

Tenaris potrebbe registrare variazioni importanti, dopoi la diffusione dei risultati del terzo trimestre 2017. Focus su Fiat Chrysler Automobiles

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 08:32

Piazza Affari e le borse europee dovrebbero iniziare la seduta odierna con variaizoni frazionali.

Come nelle attese, la FED ha confermato la propria politica monetaria e ha deciso di non modificare i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fissato in un intervallo compreso tra l’1% e l’1,25%. La Banca Centrale Statunitense non esclude la possibilità di procedere con un incremento dei tassi di interesse nella prossima riunione di dicembre.

Tenaris potrebbe registrare variazioni importanti. La società ha concluso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 3,7 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto ai 3,25 miliardi realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. In forte crescita l’utile netto, che è balzato da 21,5 milioni a 384,51 milioni di dollari. Nel solo terzo trimestre i ricavi di Tenaris sono balzati del 32%, passando da 986,53 milioni a 1,3 miliardi di dollari; su base sequenziale la crescita del fatturato è stata del 5%. In forte miglioramento anche l’utile netto, che è cresciuto da 16,6 milioni a 104,85 milioni di dollari. I due risultati sono stati migliori delle indicazioni degli analisti che stimavano ricavi trimestrali per 1,3 miliardi di dollari e un utile netto di 58 milioni. Inoltre, I vertici di Tenaris hanno approvato la proposta di distribuire un acconto sul dividendo 2018 (relativo all’esercizio 2017). La cedola sarà pari a 0,13 dollari per azione, per un esborso complessivo di circa 153 milioni di dollari. Per i prossimi trimestri i vertici dell'azienda vedono una ripresa della redditività e della marginalità, sfruttando un maggiore utilizzo degli impianti e la riduzione dei costi fissi.

Focus su Fiat Chrysler Automobiles. In serata il ministero dei trasporti comunicherà i dati sulle immatricolazioni di automobili in Italia a ottobre.

Da monitorare anche Ferrari. In giornata si riuniranno i vertici del Cavallino Rampante per l’esame dei risultati del terzo trimestre del 2017.

Indici senza direzione a Wall Street nella seduta di ieri. Il Nasdaq ha subito una flessione dello 0,17% a 6.717 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.760 punti in avvio di giornata. Il Dow Jones è salito dello 0,25% a 23.435 punti, dopo aver migliorato a 23.518 punti il massimo storico. Segno più anche per l’S&P500 (+0,16% a 2.579 punti, con il nuovo massimo storico a 2.588 punti). Spicca il balzo di US Steel (+7,82% a 27,3 dollari): i dati del terzo trimestre 2017 sono risultati migliori delle attese.

Non si ferma la corsa della borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso dello 0,53% a 22.539 punti. Spicca l’ottima performance messa a segno da Honda Motor (+5,2%), dopo che il management ha migliorato le stime sulla redditività per l’intero esercizio.

L’euro ha superato gli 1,165 dollari.