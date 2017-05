FTSEMib in rialzo. Tonica Unicredit

Luxottica inizia la giornata con una flessione. In frazionale rialzo Fiat Chrysler Automobiles: in serata il ministero dei trasporti comunicherà il dato delle immatricolazioni

di Edoardo Fagnani

2 mag 2017 ore 09:17

Piazza Affari e le principali borse europee riprendono le contrattazioni dopo la festività dei Lavoratori. I principali indici registrano progressi frazionali.

Il FTSEMib guadagna lo 0,6%, mentre il FTSE Italia All Share sale dello 0,54%. Avvio di giornata cauto per il FTSE Italia Mid Cap (invariato) e per il FTSE Italia Star (+0,22%).

Indici contrastati a Wall Street nella prima seduta della settimana. Chiusura positiva per il Nasdaq, che ha guadagnato lo 0,73% a 6.092 punti (dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 6.101 punti). Segno più anche per l’S&P500 (+0,17% a 2.388 punti). Al contrario, il Dow Jones ha lasciato sul terreno lo 0,13% a 20.913 punti. Giornata brillante per Apple (+2,05% 146,6 dollari), alla vigilia della diffusione dei risultati trimestrali.

Chiusura positiva per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso dello 0,7% a 19.446 punti. Spicca il forte rialzo messo a segno da Yamaha (+17,3%), in scia agli ottimi risultati trimestrali.

L’euro ha superato gli 1,09 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.

Avvio positivo per Unicredit; il titolo dell’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier registra un rialzo dell’1,61% a 15,18 euro. Bernstein ha inserito l’istituto nella propria lista di titoli raccomandati.

Luxottica inizia la giornata con una flessione dell’1,22% a 52,55 euro. La società ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre del 2017 con un fatturato consolidato nel primo trimestre in crescita del 5,2% a 2,384 miliardi di euro. A cambi costanti la crescita sarebbe stata pari all'1,9%. Dopo la diffusione dei dati del primo trimestre del 2017 gli analisti di Goldman Sachs hanno tagliato da 57 euro a 55,5 euro il target price su Luxottica; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”.

Fiat Chrysler Automobiles sale dello 0,29% a 10,42 euro. In serata il ministero dei trasporti comunicherà il dato delle immatricolazioni di automobili in Italia ad aprile. Intanto, secondo quanto riportato da Milano Finanza, il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, non ha escluso l’ipotesi di una separazione della attività di Jeep.