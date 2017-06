Piazza Affari, bene banche e Prysmian

I buoni dati sul Pil diffusi ieri e l’ok arrivato dall’Europa al piano di salvataggio di Mps continuano a favorire gli acquisti. Bene Prysmian dopo una promozione

di Mauro Introzzi

2 giu 2017 ore 09:44

Avvio in rialzo per Piazza Affari. I buoni dati sul Pil diffusi ieri, che hanno rivisto al rialzo la crescita del nostro paese rispetto alle stime preliminari, e l’ok arrivato dall’Europa al piano di salvataggio di Mps stanno favorendo ancora gli acquisti. Bene le banche e, tra i singoli titoli, Prysmian.

Il FTSEMib sale dell'1% a 21,146 punti mentre l'All Share avanza dello 0,94%. Bene anche Mid Cap (+0,59%) e Star (+0,44%).

Ieri sera indici in rialzo a Wall Street. Il Nasdaq ha messo a segno un progresso dello 0,78% a 6.247 punti, il nuovo massimo storico. Variazione simile per l’S&P500 (+0,76% a 2.430 punti). Segno più anche per il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,65% a 21.144 punti. In rialzo Ford (+2,61%) e General Motors (+1,47%). Nelle scorse ore sono stati diffusi i risultati delle immatricolazioni di auto. La prima ha registrato un incremento delle consegne del 2,3% a quota 240.250 unità mentre la seconda ha immatricolato 237.364 unità, in calo dell'1%. Il prezzo del petrolio è sceso a 48 dollari al barile. L'oro si è riportato sotto i 1.270 dollari.

Per la prima volta dal dicembre 2015 l'indice Nikkei, che raggruppa i primi 25 titoli della borsa di Tokyo, ha superato quota 20mila punti. Nell'ultime seduta settimanale l'indice ha registrato un rialzo dell'1,6% a quota 20.177 punti.

A Piazza Affari occhi puntati sui bancari. Nelle scorse ore è arrivato da Bruxelles il via libera di principio, dell’Antitrust Ue, al salvataggio di Mps con capitali dello Stato.

Nel comparto Unicredit sale dell'1,68%, UBI Banca dell'1,65%, IntesaSanpaolo dell'1,94%.

Promozione piena, da Goldman Sachs, per Prysmian (+3,07%). La banca d’affari americana ha alzato a “buy” (acquistare) da precedente “neutrale” la propria raccomandazione sul gruppo dei cavi. Rivisto al rialzo, a 30 euro dai precedenti 27 euro, il prezzo obiettivo.

Focus anche su FCA (+1,43%). Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di maggio in Italia sono state immatricolate oltre 204mila vetture, l'8,2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell'anno le vendite di veicoli in Italia sono aumentate dell'8,1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente peggio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia quasi 60mila vetture, in aumento del 6,8% rispetto a maggio del 2016. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 29,3%.

Novità nell’assetto di Telecom Italia (+0,84%). Il consiglio di amministrazione di TIM (Telecom Italia) ha completato la propria organizzazione interna nominando a maggioranza Arnaud Roy de Puyfontaine alla carica di Presidente Esecutivo e Giuseppe Recchi alla carica di Vice Presidente; Flavio Cattaneo resta amministratore delegato della società.

Saipem (+0,89%) ed ENI (-0,42%) hanno firmato un contratto relativo ad attività di perforazione offshore in Mozambico, che impegnerà la drillship Saipem 12000, della durata di 15 mesi a partire dalla metà del 2019. L'accordo prevede opzioni fino a un massimo di 45 mesi, non incluse nel valore contrattuale.

Oltre a questo contratto, che consentirà all’azienda di partecipare allo sviluppo del giacimento Coral, Saipem si è aggiudicata altre commesse nell’ambito della perforazione offshore. Le attività relative alle ulteriori acquisizioni si svolgeranno nel Mediterraneo e nel Mar Nero e vedranno impegnati alcuni mezzi di punta della flotta aziendale.

Il valore complessivo delle acquisizioni ammonta a 230 milioni di dollari.

Tra i titoli a minor capitalizzazione male Molmed (-5,02%). Il gruppo ha deciso di ritirare la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata depositata nello scorso mese di dicembre presso l’EMA per Zafiride (NGRhTNF), farmaco proprietario antitumorale in fase sperimentale, per il trattamento di pazienti adulti affetti da mesotelioma pleurico maligno in stadio avanzato, che hanno subito una progressione del tumore entro sei mesi dal termine della terapia di prima linea a base di pemetrexed.

MolMed ritiene che Zafiride sia una valida terapia anti tumorale e si riserva il diritto di procedere in futuro con nuove richieste di autorizzazione per la suddetta indicazione terapeutica o per altre. Per questo motivo, la società continuerà la ricerca di potenziali partner per lo sviluppo clinico e industriale del prodotto.